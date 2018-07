El tàndem Domènech-Colau guanya les primàries i controlarà la cúpula dels comuns

La previsió es compleix amb les dades ja sobre la taula: la llista encapçalada per Xavier Domènech i Ada Colau ha guanyat les primàries per comandar la cúpula de Catalunya en Comú. Ho ha fet amb un suport del 64,39%% del total dels 3.260 de participants a la votació. La candidatura de Comuns Federalistes han sumat el 21,08% dels suports, amb la qual cosa, amb el sistema de proporcionalitat de representació que preveu el partit tindran 6 representants dels 30 membres de l'executiva. Desbordem, la candidatura integrada pels anticapitalistes, tindran quatre representants a la direcció (13,9%).La participació ha estat del 35,87% del cens del total de 9.088 inscrits i inscrites que havien estat validats. Fa un any, a l'assemblea fundacional, van participar 5.500 persones i ara ho han fet 2.200 menys malgrat que la incorporació de Podem Catalunya, que en un principi hauria d'haver suposat un major nombre de participants.Un dels imprevistos als quals ha hagut de fer front la candidatura de Domènech és el fet que es quedi fora de la direcció la diputada al Parlament Jèssica Albiach. La dirigent de Podem anava la número 20 a la llista de Domènech, just la xifra de representants que ha obtingut la candidatura "oficial". Amb tot, s'han hagut d'aplicar mecanismes correctius de la xifra de càrrecs electes presents a la direcció, que té un topall fixat del 33. En comptes d'Albiach és Laura Bergès qui formarà part de l'executiva.Els comuns tanquen així un procés de renovació dels òrgans de direcció farcit de polèmica. La confecció de la llista de Domènech va provocar una pugna interna que va tenir com a resultat la renúncia d'Elisenda Alamany a formar part de la direcció. A partir d'ara, es mantindrà com a portaveu al Parlament de l'espai, càrrec pel qual pot assistir a les reunions de l'executiva com a membre nata. Veus del partit han assenyalat que la llista de Domènech va ser confeccionada per un pacte entre la direcció d'ICV i part de la direcció de Barcelona en Comú i que per això finalment Alamany, veu del sector més sobiranista dels comuns i que abans del procés de primàries s'havia perfilat per liderar amb Domènech el partit, n'ha quedat fora.El passat dissabte Domènech va negar que aquesta acusació fos certa i va subratllar la "pluralitat" de la seva candidatura just abans d'afrontar un debat en el qual els federalistes van acusar-lo de no haver defensat un projecte nacional clar. Amb tot, tal i com va explicar Domènech havia encarregat inicialment el disseny de la seva llista a Marc Parés , coordinador de programa de la direcció sortint i un dels independents que es van sumar al projecte de la mà de Domènech. Al final, però, no és la seva proposta, que incorporava Alamany, la que ha donat fruits. De fet, està per veure si Parés i dirigents com Xavier Matilla, fins ara responsable d'Organització, formaran part del nucli del partit, el pinyol de Catalunya en Comú.

