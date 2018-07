Els comuns avalen que Torra defensi el referèndum acordat a la reunió amb Sánchez

L'apropament dels presos polítics a centres catalans es produeix a menys d'una setmana de la reunió que mantindran el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra. Els comuns avalen que el màxim responsable del Govern posi sobre la taula el referèndum acordat, però per evitar que la negociació encalli, demanen que el president català també vagi amb propostes de "grans consensos" sota el braç, com ara les lleis en matèria social tombades pel Tribunal Constitucional."El referèndum acordat és una bandera que nosaltres no hem abandonat mai i seria irrenunciable en una democràcia normal", ha explicat la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany. De fet, la setmana passada la mateixa alcaldessa, Ada Colau, va defensar el referèndum en paral·lel a una renúncia de la unilateralitat per part del Govern. Amb tot, conscients del cop de porta més que previsible a aquesta proposta, Alamany ha argumentat que hi ha lleis com la de pobresa energètica, la del canvi climàtic o la d'igualtat entre dones i homes que van ser aprovades per unanimitat o per majoria de dos terços i que van acabar embarrancant als tribunals. Desencallar-les pot ser, segons els comuns, una base per adobar el terreny de negociacions posteriors sobre el conflicte territorial.Alamany ha titllat d'"agredolç" l'apropament dels presos polítics a Catalunya perquè, tot i que estaran més a prop de les seves famílies, considera "injust" que estiguin privats de llibertat. En tot cas, sí veu un "primer pas" per avançar cap a la finalització de la judicialització de la política.La portaveu parlamentària dels comuns també s'ha mostrat a favor que Carles Puigdemont sol·liciti les prerrogatives que li corresponen com a expresident, al mateix temps que ha defensat que la moció sobre la sobirania presentada per la CUP pugui ser debatuda al Parlament. "Ens poden semblar més o menys escaients les propostes, però no vetarem cap debat malgrat que políticament no compartim el posicionament", ha afirmat.

