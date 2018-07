​Rull, Turull i Forn també aniran a Lledoners

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, del Ministeri de l'Interior ja ha notificat a la Conselleria de Justícia de la Generalitat el trasllat dels tres polítics presos que quedaven pendents de la resolució del magistrat Pablo Llarena. Així, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn també seran traslladats a una presó catalana, en el seu cas a la de Lledoners, com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Després de la resolució de Llarena coneguda aquest dimarts al migdia, en què donava llum verda al trasllat, el govern espanyol ja ha notificat la decisió al Govern i el canvi de presó es farà en els propers dies, una mica després de la resta de presos, que ja són de camí a Catalunya. Segons la providència, el jutge del Suprem afirmava que no hi havia "cap raó processal" per impedir l'acostament Segons Serveis Penitenciaris, Lledoners és una presó on els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència. D'aquesta manera, els interns tenen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana en tots els mòduls. De fet, és l'única presó de Catalunya amb aquest funcionament. Això significa que els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant votació democràtica, i que aquestes comissions fan propostes que, en cas que tirin endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits, ja sigui funcionariat, educadors o psicòlegs. Per això, es considera que són centres que milloren en clima social dels interns, dels professionals i que redueixen la conflictivitat.

