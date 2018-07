Quatre detinguts a Catalunya en l'operació per la contractació irregular de semàfors

La policia espanyola ha detingut aquest dimarts quatre persones a Catalunya -dues a Lleida , una altra a Mollet del Vallès i una tercera a Tiana- en el macrooperatiu a nivell estatal que la policia espanyola duu a terme per ordre del Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona i la Fiscalia Anticorrupció i en què s'investiga presumptes irregularitats en la contractació d'aplicacions informàtiques instal·lades en els semàfors de diversos municipis.A Mollet hi ha detingut un funcionari de l'Ajuntament, mentre que Tiana ha estat detingut un tècnic municipal que també és policia local i a Lleida el cap de la Policia Local responsable dels serveis d'informàtica. Ambdós han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar a l'espera de ser citat pel jutge.Entre els arrestats, hi ha dos responsables de l'empresa Aplicaciones Gespol SL, filial del grup Sacyr amb seu a Barcelona, on la policia espanyola realitza un registre des de primera hora d'aquest dimarts.D'altra banda, la policia espanyola investiga l'actual cap de la Policia Local de Tiana, que anteriorment havia estat regidor de Montgat.Durant la jornada, s'han fet 49 entrades i registres en diversos ajuntaments, despatxos i societats i s'han fet 19 requeriments de documentació en municipis d'almenys cinc comunitats autònomes. En total, quedaran detingudes 15 persones, entre els quals empresaris i càrrecs públics, que passaran a disposició del jutge de Badalona en els pròxims dies, segons fonts judicials..Mentrestant, els agents de la policia espanyola continuen aquest migdia a la seu de l'empresa Aplicacions Gespol, ubicada al carrer Fra Juníper Serra de Barcelona, en un registre que es podria allargar tot el dia, segons fonts de la investigació. Tres furgons de la policia espanyola custodien l'entrada de la companyia, indret on també s'han acostat diversos mitjans de comunicació.Segons han explicat a l'ACN treballadors de la zona, els agents s'han personat a dos quarts de set del matí i han demanat al conserge del recinte que els acompanyés per fer de testimoni a l'entrada de l'empresa. Hi han accedit serrant la reixa d'entrada amb una radial, primer, i després forçant la porta amb una maça.Dins les instal·lacions s'hi troba un dels detinguts en l'operació, present en l'escorcoll. D'altra banda, la Fiscalia també s'ha dirigit al lloc, junt amb dos gossos de la unitat canina especialitzats en detectar bitllets.A banda de l'empresa i a Tiana, la policia també s'ha personat als ajuntaments de Lleida i Mollet del Vallès i ha requerit documentació a altres consistoris del Maresme i el Vallès com Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i Rubí.Segons la Fiscalia Anticorrupció, els fets investigats podrien constituir delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, revelació d'informació privilegiada, malversació de fons públics, tràfic d'influències, suborn, falsedat documental per funcionari públic i per particular, alteració del preu de concurs públic i pertinença a organització criminal.