El Govern es retira de la demanda contra Mas, Rigau, Ortega i Homs pel 9-N impulsada durant el 155

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat es retirarà de la demanda contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs per organitzar el procés participatiu del 9 de novembre del 2014.

En la roda de premsa posterior al consell executiu, Artadi ha recordat que, ja des de l'inici del procés judicial, la Generalitat havia declinat personar-se per entendre que s'havia exclòs la malversació, per la qual cosa va considerar que "no concorrien els requisits per exigir responsabilitats comptables" per personar-se contra els impulsors de la consulta.

Però a l'abril, sota l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'executiu central encapçalat per Mariano Rajoy va personar la Generalitat en la causa, i ara el Govern decideix retirar-se perquè els seus interessos "no coincideixen amb els de l'executiu de Mariano Rajoy".

