​Els nous radars de tram de la C-17 enxampen 7.000 vehicles al mes

Un dels punts dels radars de tram de la C-17. Foto: Generalitat

Els radars de tram situats a la C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès han iniciat 28.681 expedients des que es van posar en funcionament, el passat 21 de febrer, fins el 22 de juny, segons ha pogut saber. Això suposa que, de mitjana, enxampen uns 7.000 vehicles al mes, però no que tots els vehicles acabin multats, perquè els conductors poden iniciar un procés de reclamació.El Servei Català de Trànsit va posar en funcionament aquests radars per reduir la velocitat excessiva o inadequada. Els aparells controlen la velocitat al llarg d’un tram de 3,554 km de longitud en sentit sud. A través d'un sistema de reconeixement de matrícules a l'inici i al final del tram controlat es pot calcular el temps que s'ha trigat a recórrer. D'aquesta manera es pot saber la velocitat mitjana i comprovar si s'ha superat la velocitat màxima permesa.En el cas d'aquest punt del Vallès Oriental, el límit màxim de velocitat permès és de de 80 km/h en el primer tram i de 100 km/h en el segon tram.Catalunya ja compta amb 128,5 quilòmetres supervisats per aquest mètode.

