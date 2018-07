VÍDEO L'entrada de la presó dels Lledoners queda tenyida de llaços grocs

Els accessos al centre penitenciari de Lledoners, al Bages, s'ha llevat aquest dimarts tenyits de color groc. Diversos integrants del CDR i l'ANC han penjat aquesta nit centenars de llaços grocs i han fet pintades on es llegeixen proclames com "Llibertat presos polítics", "Us volem a casa" o "República". Els activistes han volgut tenyir de groc els entorns de la presó perquè el trajecte sigui "atractiu" per als polítics catalans empresonats que està previst que arribin a Lledoners dijous.Aquesta nit i matinada de dilluns a dimarts una cinquantena llarga d'activistes van omplir el camí al Centre Penitenciari de llaços grocs i inscripcions a la carretera, tal i com va explicar NacióDigital . Aquest dimarts al matí els Mossos també han identificat un home quan intentava arrancar amb un ganivet els llaços grocs de l'entorn de Lledoners.En concret, la presó de Sant Joan de Vilatorrada acollirà Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart , mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell aniran al centre de Puig de les Basses, a Figueres. Tots sis presos polítics han sortit aquest dimarts al matí de les presons de Madrid en direcció a Catalunya

