Albano-Dante Fachin crea un partit per a les municipals

Quan el passat 6 de novembre va estripar el carnet de Podem pels desacords amb Pablo Iglesias i els comuns, Albano-Dante Fachin va crear el moviment sobiranista i d'esquerres Som Alternativa. Vuit mesos després, i just el mateix dia en què se sabrà el resultat de les eleccions internes per a la nova cúpula de Catalunya en Comú, l'exdiputat converteix el seu moviment en partit polític amb la mirada posada a les eleccions de maig del 2019.Al nucli impulsor del nou partit, que no se separa dels postulats d'esquerra transformadora i sobiranista, hi ha Fachin i també la diputada al Congrés d'En Comú Podem Marta Sibina, un fet que obligarà el partit liderat per Xavier Domènech a aclarir si això tindrà o no conseqüències. Entre els impulsors també hi ha l'exdiputada al Parlament Àngels Martínez i altres set exmembres de Podem. "Tenim molts grups que van abandonar Podem que segueixen treballant a nivell municipal. Els que necessitin l'aixopluc del partit, el podran fer servir", argumenten fonts del nucli impulsor.La formació, registrada ja formalment com a Som Alternativa, s'obre a "iniciar contactes amb la resta de forces polítiques i entitats compromeses amb la radicalitat democràtica per compartir el posicionament i valorar les possibles coincidències d’anàlisi i d’acció". Recorden que no és possible "mantenir l'equidistància", com segons ells fan Ada Colau i Xavier Domènech, entre el que va representar l'1-O i el "mur del Règim del 78".Som Alternativa té assemblees i municipis com Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Riba-roja d’Ebre, Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Olesa de Montserrat, Blanes, Girona, Lleida o Tarragona. Clau és el paper que puguin exercir a Barcelona i si aquest serà amb la intenció de produir un desgast a la candidatura de Colau. De fet, l'anunci del nou partit es produeix el mateix dia en què Catalunya en Comú anuncia el resultat de les primàries per triar la nova cúpula. Fachin es va negar a integrar Podem a la confluència, un fet que s'ha resolt ara que Domènech també és el secretari general de la formació lila.Amb tot, el document emès pel nou partit apunta que Som Alternativa "no té com a objectiu competir per un espai electoral" sinó contribuir a articular-ne un "compromès amb la radicalitat democràtica que pugui sumar amb totes aquelles forces que la comparteixin". De fet, ja han anunciat que iniciaran converses amb altres formacions polítiques per analitzar els punts de coincidència i que al setembre es convocarà una assemblea per definir les línies de treball i l'estructura.

