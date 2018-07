Cs i PP acusen Sánchez de premiar l'independentisme amb l'apropament dels presos

La política catalana està a l'espera que els dirigents independentistes presos arribin a Catalunya en les pròximes hores, un gest en compliment de la llei que no està avalat ni per Ciutadans ni pel PP. Els dos grups han exhibit la seva indignació contra el que consideren una contrapartida política del govern de Pedro Sánchez per "pagar" el suport que va rebre dels independentistes a la moció de censura a través de la qual va arrabassar la Moncloa a Mariano Rajoy."Així es paga la hipoteca que Sánchez té amb els independentistes", ha sentenciat la líder del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha afegit que la política penitenciària no pot ser objecte de negociació "per arribar a la Moncloa". També ha afirmat que Pedro Sánchez deu la presidència i la "cadira" a ERC i el PDECat i que per això està actuant amb "lleialtat" amb ells. "Sánchez està disposat a vendre Espanya a trossos per tal que el separatisme el mantingui a la Moncloa", ha lamentat.Segons Arrimadas, el govern del PSOE no està liderant una operació de "diàleg" sinó de "mirar cap a una altra banda" mentre els independentistes "campen a plaer". Seguint amb la dialèctica bel·ligerant contra l'independentisme ha insistit que el govern espanyol està "venent milions de catalans al separatisme" enlloc de defensar-los.Tot plegat, denuncia Ciutadans, mentre al Parlament se segueix la mateixa línia que Carme Forcadell va impulsar la passada legislatura de "deixar el Parlament fora de la legalitat". Ho ha dit en referència a la moció de la CUP que fa referència a la declaració del 9-N suspesa pel Tribunal Constitucional i que serà votada en el ple que arrencarà aquest dimecres. En aquesta sessió parlamentària, ha precisat Arrimadas, es farà evident també si els dirigents processats en ferm que són diputats segueixen votant. "No poden ni votar ni cobrar", ha dit. En aquest sentit, la líder de Ciutadans ha assenyalat com Carles Puigdemont, després d'haver fet "un cop d'estat i d'haver fugit de la justícia" ara vol el seu "xiringuito d'expresident" un cop s'han posat en marxa la sol·licitud de les prerrogatives.El portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, per la seva banda, ha advertit que l'acostament que s'està produint dels presos política catalans no s'està aplicant "amb caràcter general" a la resta de presos que es trobin en una situació similar. Sota el seu criteri, es tracta d'una "contrapartida clara i nítida" del govern de Pedro Sánchez pel suport que els independentistes van brindar-li a la moció de censura. Ha afegit que els dirigents presos passaran a estar "controlats" per Institucions Penitenciàries de Catalunya, que, ha dit, està en mans d'ERC. Això, ha dit, és garantia que es produirà un "peregrinatge" per alimentar "la propaganda" independentista.Rodríguez ha assegurat també que l'actitud del president espanyol, Pedro Sánchez, de "no voler molestar" els independentistes "no té correspondència" amb l'actitud dels independentistes i del Govern de la Generalitat. La prova, ha dit, està en múltiples accions del Govern de Quim Torra, com ara el fet d'haver nomenat Meritxell Serret delegada del Govern a Brussel·les, l'"espectacle" de la setmana passada entre Torra i Morenés a Washington, o la decisió de reobrir les delegacions a l'exterior tancades durant l'aplicació del 155. A banda, ha recordat que al Parlament s'ha tramitat la moció de la CUP que fa referència a la declaració del 9-N suspesa pel Tribunal Constitucional i que ERC ha tornat a incorporar la unilateralitat al seu full de ruta. Per tot això, ha dit el dirigent popular, no es pot esperar "res de bo" de la reunió que Torra i Sánchez mantindran el 9 de juliol. "Torra renuncia a anar a la reunió en representació de tots els catalans. Hi anirà com a president dels separatistes", ha conclòs.

