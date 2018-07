El Govern reactiva quatre comissions bilaterals amb l'Estat abans de la reunió amb Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran dilluns que ve a la Moncloa. La trobada se celebrarà un cop ja s'hagi completat el trasllat dels presos polítics a centres penitenciaris de Catalunya . La qüestió de l'empresonament dels dirigents independentistes serà una de les qüestions que condicionarà la trobada, la primera entre els presidents dels dos governs des dels fets d'octubre. Abans, però, el Govern ha reactivat quatre comissions bilaterals per avançar en el diàleg en temes sectorials amb l'Estat.Tal com avançar la setmana passada el conseller Ernest Maragall al Parlament, el Govern ha fet el primer pas per a la recuperació d'uns òrgans de debat entre administracions que no es reuneixen des de fa anys. "[A banda de la reunió], a nivell sectorial es poden anar treballant els incompliments. Les comissions serien la manera de vehicular aquesta feina", ha exposat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al consell executiu.En la reunió de Govern s'han designat els representants de la Generalitat en aquestes quatre comissions bilaterals: es tracta de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals, i la Comissió Bilateral d'Infraestructures. "Posem en marxa la nostra part de responsabilitat, que és designar els membres de les comissions, que fa temps que no es reuneixen", ha certificat Artadi.La portaveu de l'executiu ha apuntat que l'objectiu de la reunió amb Sánchez ha de ser que "n'hi pugui haver una altra". Artadi entén que, si el govern espanyol pretén un "diàleg obert i respectuós", en la trobada s'ha de poder "parlar de tot". La consellera de la Presidència ha detallat que en les pròximes hores mantindrà un contacte "telemàtic" amb la ministra Meritxell Batet per consensuar l'ordre del dia de la reunió.Per voluntat de la Generalitat, en l'ordre del dia hi figurarà el dret a l'autodeterminació, tal com ha confirmat la mateixa Artadi, així com el debat sobre la presència de la simbologia franquista en les esferes "polítiques i civils". El Govern ha subratllat aquest dimarts que té la intenció d'escoltar la proposta que té l'executiu espanyol per atendre les reclamacions que arriben des de Catalunya.

