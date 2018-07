La residència Blume d'Esplugues acollirà 50 dels immigrants rescatats per Open Arms

La Residència Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) acollirà una cinquantena dels immigrants rescatats pel vaixell d'Open Arms, que es preveu que arribi aquest dimecres al matí al Port de Barcelona . A més, s'habilitarà temporalment durant l'estiu per acollir també migrants de la frontera sud i fins i tot menors no acompanyats, ha explicat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, en una atenció als mitjans.Ha afirmat que en l'equipament d'Esplugues s'acollirà els 50 homes que viatgen en l'embarcació de Proactiva Open Arms, les cinc dones en un de Barcelona i els cinc menors passaran a càrrec de la Direcció General d'Atenció d'Infància i l'Adolescència (DGAIA). Amorós ha dit que s'ha buscat "la millor solució" i que han optat per obrir la residència per a esportistes, en la qual, a més dels migrants del buc Open Arms, s'acolliran aquelles persones amb una situació que faci necessària la mateixa intervenció.Ha recordat que Europa passa per una triple crisi migratòria, amb migrants procedents de la frontera sud, asil i situació de menors, però ha remarcat que no és una allau per a una població de 7,5 milions i que la dificultat es troba en la vulnerabilitat no en la quantitat, i ha subratllat que obrir aquest equipament permetrà "alleugerir la tensió i incrementar la capacitat de resposta".El secretari ha remarcat que l'obertura de la residència d'Esplugues és eventual per a l'estiu, però ha dit que s'està treballant en un equipament "permanent" de primer acolliment, del qual no n'ha volgut donar més detalls. Amorós ha afirmat que el permís de 45 dies permet treballar les seves possibilitats jurídiques i si poden acollir-se a la protecció internacional d'asil: "El que no preveiem en cap cas són devolucions", ha assenyalat.El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, ha remarcat la col·laboració entre administracions, i ha subratllat que és una oportunitat per reivindicar la capital catalana com a "port segur en defensa de la vida i en contrast amb les polítiques de la mort de –Matteo- Salvini".Asens ha celebrat la col·laboració d'Esplugues i ha fet una crida a més poblacions catalanes, ha lloat que la Residència Blume s'obrirà no només per als rescatats per Proactiva Open Arms, i ha recordat que en les darreres setmanes Barcelona ha acollit unes 500 persones rescatades del Mediterrani.El coordinador de Creu Roja a Catalunya –que s'encarregarà de l'operatiu d'arribada-, Enric Morist, ha afirmat que se'ls proporcionarà un primer acolliment humanitari i social bàsic amb menjar, roba i primera atenció, i que el permís de 45 dies els permetrà treballar amb ells amb tranquil·litat."No és gens diferent d'un operatiu de Creu Roja de cada dia. És el que fem cada dia a les costes", ha recordat Morist, qui ha remarcat que és una crisi humanitària global i estructural amb població en extrema vulnerabilitat que no acabarà demà.Ha afirmat que la primera atenció bàsica para esment especial a menors no acompanyats, persones malaltes –"no s'ha detectat cap problema greu sanitari comunitari", ha afegit- i dones, i que els ofereixen assessorament jurídic perquè puguin demanar protecció internacional.

