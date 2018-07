Llarena autoritza el trasllat de Turull, Rull i Forn a presons catalanes

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha autoritzat el trasllat de Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn a presons catalanes, tal com va fer la setmana passada amb Bassa, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Junqueras i Romeva, que han començat a ser traslladats avui, segons fonts de la defensa. Ha estat així després que s'hagi sol·licitat a la Direcció general d'Institucions Penitenciàries que, al seu torn, ho ha comunicat al jutge, i que aquest hagi donat llum verda al trasllat.En una interlocutòria, el jutge assegura que no veu cap “raó processal” per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d’Institucions Penitenciàries. El magistrat respon d’aquesta manera l’escrit que li ha fet arribar Institucions Penitenciàries a través del director del centre d’Estremera que proposa el trasllat per “raons de vinculació familiar”.Llarena ja ha afirmat en actuacions anteriors que respecte a sis presos sobiranistes a presons madrilenyes "no existeix raó processal que condueixi a la custòdia dels processaments a cap centre penitenciari concret, i està la decisió subjecta als criteris penitenciaris que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries consideri d'aplicació".Encara no s'ha confirmat oficialment a quina presó seran traslladats, encara que pot ser que per facilitat per a les defenses s'opti per la mateixa presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), on seran resituats el president d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat de JxCat Jordi Sànchez, el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva.

