El Govern, sobre el trasllat dels presos: «Han d'estar a casa, no a prop de casa»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que el trasllat dels presos polítics a Catalunya es produeix perquè així ho estableix la llei i que "no pot ser una contrapartida a no alliberar-los ni a canvi de res". Ha afirmat que els presos polítics "han d'estar a casa, no a prop de casa".La portaveu ha volgut separar el trasllat dels presos polítics de la reunió a la Moncloa entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol. La decisió de traslladar els presos polítics dies abans de l'encontre és "una decisió unilateral del govern espanyol" i no ha d'incidir en la reunió, ha explicat Artadi. "El trasllat no forma part de cap acord polític perquè nosaltres hem demanat la seva llibertat, no el seu trasllat", ha afegit la consellera.Artadi ha dit que han rebut informacions contradictòries de part de l'executiu espanyol sobre la situació dels presos polítics i ha reclamat tenir-ne "informació al minut". Ha dit que "no tenim precisió sobre el moment en què arriben" i sobre la rebuda que el Govern els donarà, ha assegurat que "la voluntat és anar a veure'ls i intentarem tenir el màxim de contacte amb ells".Sobre les possibles concentracions de suport als presos polítics que es puguin produir davant dels centres penitenciaris un cop s'hagi produït el trasllat, Artadi s'ha referit al respecte del Govern català per la llibertat d'expressió i el sentit de responsabilitat i convivència de la ciutadania.

