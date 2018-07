Cs, PSC, comuns i PP forcen la comissió sobre espionatge dels Mossos

Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem i el PP forçaran la creació d'una comissió d'investigació sobre el presumpte espionatge dels Mossos a periodistes i polítics contraris a la independència. Després que el ple rebutgés la seva creació el passat mes de maig amb els vots en contra dels independentistes, els quatre grups han sol·licitat la creació de la comissió acollint-se a l'article 67.3, que permet una proposta vinculant a l'any si la presenten tres o més grups parlamentaris."El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada per una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els proposants només poden presentar una proposta vinculant l’any", fixa aquest article. Els grups proposants han decidit cremar aquest cartutx després que Junts per Catalunya i ERC votessin en contra de la creació de la comissió en el ple. "Volem saber quin material van portar els Mossos a la incineradora i per què es van espiar periodistes i polítics", ha explicat la diputada socialista Assumpta Escarp, que ha afegit que espera que la majoria independentista "no bloquegi" el pla de treball presentat ni les compareixences sol·licitades.Els sol·licitants demanen que compareguin els màxims responsables de la conselleria d'Interior entre 2011 i 2017 i els majors dels Mossos, els màxims responsables en telecomunicacions del departament de Presidència, els directors del CTTI i del CESICAT així com els responsables de la Comissaria General d'Informació, de Recursos Operatius i de la Divisió d'Afers Interns durant aquest període de temps.L'acord per crear la comissió s'haurà d'adoptar a la mesa del Parlament un cop escoltat el posicionament de la junta de portaveus. La creació d'aquest òrgan per investigar el presumpte espionatge ja ha estat polèmica aquesta legislatura. Primer perquè mentre el 155 estava vigent la majoria independentista va fer caure de l'ordre del dia del ple del 3 de maig la votació de la creació de la comissió . Posteriorment, perquè va ser tombada en una votació al ple. Davant d'aquest escenari, els grups sol·licitants han decidit utilitzar el mecanisme que garanteix la creació de la comissió.En les darreres setmanes, diversos mitjans de comunicació han publicat que els Mossos haurien fet informes sobre participants en manifestacions contraris a la independència, uns documents que haurien estat interceptats pels cossos policials espanyols quan la policia catalana els portava a la incineradora.

