Mercè Conesa i Sixte Cambra escenifiquen el relleu al capdavant del Port de Barcelona

L'expresidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa ha assumit aquest dimarts la presidència del Port de Barcelona en substitució de Sixte Cambra, que tanca així l'etapa que va iniciar el 2011 al capdavant de l'enclavament portuari. El relleu al capdavant del Port el va anunciar ara fa un mes el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una roda de premsa. Tots dos han dut a terme aquest dimarts un acte simbòlic de traspàs de funcions davant els mitjans de comunicació sense fer declaracions."Em sento honrada d'acceptar aquest repte", ha dit Conesa en la roda de premsa per anunciar el seu nomenament, en què també ha destacat que la seva experiència a l'àrea d'urbanisme a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)--on ha estat alcaldessa- li servirà per entendre la importància de l'encaix del Port amb la ciutat.Cambra ha afirmat que durant els set anys en els quals ha estat al capdavant del Port de Barcelona ha procurat mantenir la lleialtat i complir amb la Llei de Ports, "defensant sempre el màxim nivell d'autonomia que aquest marc legal atorga". Sota el seu lideratge, el Port de Barcelona ha fet un salt d'escala, atès que va tancar el 2017 amb un benefici net de 50 milions d'euros, un trànsit global superior als 61 milions de tones (+26%) i 2,7 milions de creueristes.Cambra, que va ser nomenat president de l'Autoritat Portuària de Barcelona el gener del 2011 pel Govern d'Artur Mas en substitució de Jordi Valls, va anunciar al desembre de l'any passat que deixaria el seu càrrec un cop es formés el nou Govern de la Generalitat en adduir motius personals.La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va oficialitzar la seva renúncia com a presidenta de la corporació en un ple extraordinari celebrat el 25 de juny. Ho va fer "convençuda de la fortalesa del món local i del paper decisiu de la Diputació de Barcelona", assegurant que "quan miro enrere per fer balanç d’aquesta etapa, és inevitable recordar els embats de la crisi econòmica que també aquí ens han obligat a treballar més intensament per revertir situacions que posaven en perill serveis fonamentals per a les persones".Durant la seva intervenció, Mercè Conesa va afirmar que "ha estat un gran honor presidir aquesta institució que, sobretot, ens ha donat l’oportunitat de treballar amb món local, conjuntament amb el món local". A més, també es va mostrar convençuda que "allò que ara fa poc més d’un segle anhelava la Mancomunitat, és ja un present que no ens ha de fer defallir en la consecució del futur per un país modern, pròsper i ple d’oportunitats".En aquest sentit, la presidenta de la Diputació va assegurar que "ens caldrà continuar mirant lluny, però treballant de prop per viure en una Catalunya plena en els fonaments de la democràcia" i "sense exiliats, presos polítics ni alcaldes i alcaldesses imputats per qüestions ideològiques".Amb la renúncia, Mercè Conesa tancava una etapa a la Diputació de Barcelona que va començar al 2011 quan va ser elegida vicepresidenta de la corporació de l’Àrea d'Atenció a les Persones, càrrec que va ostentar durant el mandat passat. Conesa va ser nomenada presidenta de la Diputació l’any 2015.

