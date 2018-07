Ciutadans apressa Manuel Valls perquè decideixi ja si vol ser el candidat que s'enfronti a Colau

S'acaba el temps per Manuel Valls. Ciutadans espera que l'exprimer ministre francès decideixi aviat si vol ser candidat a l'alcaldia de Barcelona . El calendari corre i el partit d'Albert Rivera vol saber, abans que conclogui juliol, si l'exdirigent socialista està disposat a llançar-se a l'arena electoral. La decisió que s'adopti s'ha d'aclarir l'abans possible per posar en marxa tota la logística, especialment si Valls competeix.Si decideix ser candidat, Manuel Valls s'haurà d'instal·lar a Barcelona el setembre. Un dels handicaps de l'exprimer ministre és que no coneix sobre el terreny les problemàtiques de la ciutat i les acusacions de paracaigudisme electoral plouran sobre ell des del primer moment. Un alcaldable amb opcions ha de ser vist pel electors com un barceloní més.El dirigent francès, que va ser alcalde de la població d'Evry , a prop de París, és encara un desconegut per molts barcelonins . Però, a banda d'això, la decisió d'instal·lar-se a la ciutat té implicacions en la vida familiar de Valls.L'exprimer ministre es va separar recentment de la pianista Anne Gravoin i va iniciar una nova relació amb Olivia Gregoire. Tots dos són diputats de l'Assemblea Nacional, dins del grup La República en Marxa, que dona suport al president Emmanuel Macron. Per Valls, una campanya municipal a Barcelona implicaria deixar en segon terme el seu escó a París. Però qui no sembla disposada a deixar el primer rengle de la política francesa és Olivia Gregoire, molt abocada a la seva tasca a l'Assemblea Nacional i portaveu del seu grup a l'hemicicle.La decisió de Valls s'ha de produir en un context molt diferent a la del mes d'abril, quan es va fer pública l'oferta de Ciutadans a l'exprimer ministre. Després de les eleccions del 21-D, el panorama era molt positiu per a la formació taronja, amb l'impacte polític, i psicològic, dels 36 diputats de Cs al Parlament, i amb unes bones perspectives electorals per a Albert Rivera en cas de dissolució del Congrés. Els socialistes i Pedro Sánchez vivien en el desconcert. Malgrat això, Valls va reclamar ser candidat d'un bloc electoral que depassés les sigles d'un partit . Però amb pocs dies, tot va canviar. La sentència de Gürtel, la moció de censura i l'arribada de Sánchez a la Moncloa ofereixen un paisatge diferent, més complex per a Manuel Valls. El darrer baròmetre municipal, presentat aquest dilluns, ja indica que el mapa polític experimenta canvis sensibles . Ada Colau sembla consolidar-se com a alcaldessa i Ciutadans passaria del 6,7% i ser tercera força a un 5,2% i cinquena força. Encara queda un any i poden passar moltes coses. Però el cert és que l'escenari ha canviat i Ciutadans veu com la seva marca de marca guanyadora pateix una erosió. Tot això pesarà en la decisió final de Valls, que diumenge vinent té previst participar a Palma de Mallorca en un acte d'Espanya Ciutadana, la plataforma de suport a Rivera.

