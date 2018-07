Irene Montero dona a llum als bessons de forma prematura amb sis mesos

Irene Montero ja ha donat a llum els bessons. La parella del líder de Podem, Pablo Iglesias, ha partit de forma prematura amb només sis mesos de gestació. La portaveu de la formació lila, de 30 anys, ha parit en un hospital públic de Madrid al voltant de les nou d'aquest dimarts al matí . Els dos nadons es troben en observació i la mare es troba bé. La parella va anunciar a finals de març que serien pares de bessons . "Pablo i jo hem emprès un camí que en els propers mesos capgirarà les nostres emocions, transformarà el meu cos i omplirà les nostres vides de bellesa i algunes nits sense dormir", deia el missatge de la portaveu de Podem al seu Facebook.Els nens portaran com a primer cognom el del pare i de segon, el de la mare. I és que els seus progenitors han decidit l'ordre dels cognoms per sorteig, tal com va explicar Iglesias fa unes setmanes a La Sexta Noche. A canvi, la mare, que ha estat menys afortunada, podrà decidir el nom dels bessons.Iglesias va apuntar que no li semblava just que algú tingués un cognom perquè sí, com el del pare. “Això ho han de decidir el pare i la mare lliurament”, va defensar.I per aquesta raó van optar pel sorteig, que els hi va semblar “la fórmula més sensata”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)