Màgia, foc i passió: la «combinació fantàstica» de l'Aquelarre de Cervera

Fa 41 anys, un grup de joves van decidir crear una festa única, en un lloc màgic: el carreró de les bruixes. "L'èxit va ser tan gran que es va anar repetint, any rere any, ocupant cada vegada més carrers i implicant a més i més gent". El resultat d'aquella trobada de fa quatre dècades és l' Aquelarre , la gran festa del foc i la música de les Terres de Ponent, com diu Marc Llorens, regidor de l'esdeveniment a la Paeria de Cervera, que subratlla que "és una festa que neix del poble, d'una assemblea de joves, i que s'ha mantingut fidel a aquella idea fundacional".Els tres pilars fonamentals de l'Aquelarre són: l'espectacle, que gira al voltant de les bruixes i el dimoni; el foc, amb la colla de diables de Cervera, els Carranquers, que cremen un total de 380 quilos de pólvora i organitzen una trobada de bestiari espectacular, amb la participació de les colles Diables Voramar del Serrallo i Els Diabòlics de Roquetes; i la música, amb una programació festiva i de primera línia, amb sis escenaris i grups com Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, ItacaBand o Roba Estesa, entre d'altres.En el cas de la Dharma, l'actuació suposarà un fet excepcional i molt especial. Tant grup com esdeveniment comparteixen elements com "foc, disbauxa, arrel tradicional i festa popular", en una història que passa per més de quatre dècades de trajectòria i de vitalitat, més enllà de modes, que es visualitzaran en un concert doble i que també es veurà en la intervenció que faran em l’espectacle de l’Encesa de la Universitat.L'acte principal de l'Aquelarre és una data ben assenyalada al calendari, el dissabte 25 d'agost,, amb un espectacle dedicat enguany el mite de l'Atlàntida, que estarà focalitzat entre una lluita entre aigua i foc, dissenyat per Alea teatre i dirigit pel cerverí Albert Parra. L'acte compta amb cercaviles, amb el clàssic Ball de la Polla, l'Encesa de la Universitat, la gran Invocació del mascle cabró, l'Escorreguda Final i el Foqueral.A banda de la "disbauxa, la màgia, el foc i la passió", com assenyala Lluís Gendrau, també cal destacar la Fira del Gran Boc, que es consolida com una de les fires esotèriques i alternatives més importants del Sud d'Europa, i l'Aquelarret, l'apartat familiar que funciona amb un èxit que no para d'augmentar. Aquest 2018, en la seva 21a edició, l'Aquelarret presenta els gegants infantils. En total, l'Aquelarre comporta un impacte econòmic per a la ciutat de Cervera d'un milió d'euros i una assistència de 30.000 persones."Hi haurà foc, bèsties de l'infern, estructures d'alçada, molta percussió, músics en directe, un espectacle adient per a un festival com el Cruïlla. La col·laboració serà atòmica, i esperem que sigui l'inici d'una gran amistat", diu Albert Parra, director artístic de l’Aquelarre de Cervera 2018, en referència a l’actuació especial que farà l’Aquelarre al Cruïlla, el pròxim divendres 13 de juliol a tres quarts d'onze de la nit. Serà la primera vegada que elements tradicionals de l’Aquelarre surten fora de Cervera, una ocasió única i irrepetible de conèixer la festa.L'espectacle que es podrà veure a Barcelona comptarà amb més de 150 persones d'entitats cerverines i d'Alea Teatre i es realitzarà amb foc fred –ateses les mesures excepcionals de seguretat–, en un espectacle genuí i creat expressament per a l'ocasió. Una ocasió perfecta per tastar el caràcter irreverent i creatiu de l'Aquelarre.L'acte de presentació ha acabat amb la intervenció de Lluís Puig, en directe i per via telefònica, que ha destacat la importància de l'Aquelarre. "És una terra que els diables han portat sempre al seu ADN, com mostren documents antiquíssims". El conseller a l'exili ha considerat que "és una festa de gran transversalitat, que fa participar a gent de dansa, música, llum, en una combinació fantàstica". "Et trobem a faltar, Lluís", han expressat tots els membres participants a la roda de premsa. El millor colofó a una festa que és, en essència, tan màgica com per produir moments com aquest.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)