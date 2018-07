​Neix «Nosaltres, Barcelona», la plataforma que reclama un Ajuntament «còmplice» amb els empresaris

El conflicte de les terrasses de Barcelona ha reviscolat amb un nou format, després d'haver tensat durant mesos les relacions entre els restauradors i l'Ajuntament fins a l'aprovació el passat divendres de la modificació de l'ordenança de terrasses . Ho fa a través de la nova plataforma "veïnal" denominada "Nosaltres, Barcelona", que té com a grup motor deu dones amb trajectòria coneguda, i que compta amb el suport logístic del Gremi de Restauració de la ciutat. Reclama tirar endavant l'agenda social i de redistribució de riquesa "sense posar en risc els actius de la ciutat o el seu creixement" econòmic, tampoc la convivència, en camps com el turisme."Menys economia és igual a menys Barcelona", s'adverteix en el manifest inaugural. No s'hi fa referència explícita cap a l'alcaldessa, Ada Colau, excepte quan se la cita amb la resta d'alcaldes que la ciutat ha tingut en el període democràtic, però sí que s'hi refereix veladament. "L'Ajuntament barceloní, que no la ciutat, s'ha de reconciliar amb les seves activitats econòmiques, s'ha de mostrar còmplice. Si fem això, Barcelona és imparable, i fer-ho és imprescindible", se subratlla en el text.Al manifest s'assumeix "amb orgull" que la ciutat s'hagi consolidat "com un referent indiscutible en l'àmbit del turisme", i adverteixen que en aquest àmbit no es pot badar perquè altres ciutats, també molt atractives, aspiren a desbancar Barcelona. "No els podem regalar el que ha costat l'esforç de tanta gent", clama la plataforma, que veu imprescindible condemnar qualsevol acte de violència contra el turisme o contra qualsevol activitat econòmica, si bé alhora aposta perquè la ciutat continuï sent barcelonina i redistribuir els beneficis del turisme.El tret de sortida de la plataforma s'ha realitzat al terrat del bar NBA de la Rambla, on l'establiment té una terrassa. Ha fet de mestra de cerimònies la periodista Elisenda Roca, i han llegit el manifest les escriptores Nuria Amat i l'advocada Montserrat Pinyol.La resta d'impulsores són Carme Puig Antich, una de les germanes de Salvador Puig Antich; l'exregidora Katy Carreras-Moysi, l'arquitecta Benedetta Tagliabue, l'actriu Amparo Moreno, l'empresària Cristina Castañer, i les periodistes Rosa Maria Calaf i Rosana Torres.Roca ha assegurat als mitjans que la iniciativa, que arriba a menys d'un any de les eleccions municipals, "no neix amb cap voluntat electoral ni té el suport de cap partit", ni tampoc pretén ser un contrapunt a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que agrupa moltes de les entitats veïnals de la ciutat. "Qui vulgui trobar-hi confrontació, s'equivoca", ha insistit. Per ara la plataforma no està constituïda jurídicament, cosa que no es decidirà fins a la tardor, segona ha concretat el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols.La FAVB considera que el gremi, "no content" en haver aconseguit una ordenança de terrasses "a mida" ara presenta la plataforma "amb la intenció expressa de contrarestar l'excessiu pes que al seu entendre té la FAVB". Ha indicat que poden entendre que són "una pedra a la sabata" de determinats poder econòmics, per qüestions com el seu rebuig als canvis de l'ordenança, i ha lamentat que la presentació de la plataforma es faci en el mateix dia en el qual Pallarols té una compareixença judicial per la denúncia que ha interposat contra l'associació SOS Enric Granados perquè el van titllar de "cacic". En un comunicat , la federació veïnal, que agrupa 112 associacions, ha reivindicat que les entitats van néixer per representar "la gent normal" i que pateix problemes de pobresa o que viu en barris "amenaçats per la gentrificació, el turisme depredador i l'especulació", i que sovint té "poca veu". S'ha mostrat disposada a trobar-se amb les 10 promotores de la plataforma per exposar-les "una realitat que no deuen trepitjar", i ha advertit: "És evident que un lobby empresarial no és el mateix que una organització veïnal".Entre els assistents a la presentació han figurat moltes de les personalitats que en el conflicte de les terrasses s'han posicionat a favor del gremi , com l'escriptor Xavier Sardà i el dissenyador Javier Mariscal, la cantautora Mayte Martín –que ha actuat durant l'acte-, però també la cuinera Ada Parellada, el denominat padre Apeles, el vicepresident del Gremi d'Hotels, Joan Gaspart, l'exprimer secretari del PSC de Barcelona, Joan Ferran, i l'exregidor i exdirector general de Turisme de Barcelona, el també socialista Jordi William Carnes.A la presentació també ha acudit una nombrosa representació de regidors de l'Ajuntament. Per part del govern de Colau hi ha anat la regidora de Ciutat Vella i Participació, Gala Pin, mentre que de l'oposició hi han estat l'exalcalde i líder del PDECat, Xavier Trias; la candidata d'aquesta formació a les municipals, Neus Munté; els presidents d'ERC al consistori, Alfred Bosch, i del PSC, Jaume Collboni; el regidor de Ciutadans Koldo Blanco i la fins fa un mes edil del PP Àngels Esteller.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)