Turull i Rull esperen el vistiplau de Llarena per ser traslladats a Catalunya

Josep Rull i Jordi Turull confien en ser traslladats a presons catalanes aquesta mateixa setmana, una cop rebin el vistiplau de l'instructor de la causa, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Fonts de la seva defensa han explicat que ja han presentat la petició de trasllat a la Direcció general d'Institucions Penitenciàries i que ells ja han comunicat la sol·licitud al jutge, que té sobre la taula prendre la decisió.Preveuen que Llarena confirmi el seu vistiplau al trasllat en haver conclòs la instrucció, tal com ha fet amb els altres sis presos sobiranistes, aquest dimarts o dimecres, i que després s'iniciïn els tràmits pel trasllat des d'Institucions Penitenciàries.Llarena ja ha afirmat en actuacions anteriors que respecte a sis presos sobiranistes a presons madrilenyes "no existeix raó processal que condueixi a la custòdia dels processaments a cap centre penitenciari concret, i està la decisió subjecta als criteris penitenciaris que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries consideri d'aplicació".Encara no s'ha confirmat oficialment a quina presó seran traslladats, encara que pot ser que per facilitat per a les defenses s'opti per la mateixa presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), on seran resituats el president d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat de JxCat Jordi Sànchez, el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva.

