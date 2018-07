La UPEC situa en el focus la precarietat laboral

"El treball dignifica", deia el filòsof, intel·lectual i militant comunista Karl Marx. Però dignifica quan, tot i tenir una feina a jornada completa, no és possible cobrir les necessitats bàsiques? La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) arrenca aquest dimecres amb l'objectiu d'analitzar la precarietat laboral creixent a la nostra societat. Sota el lema El futur del treball: utopia o distopia?, la XIV edició de les jornades volen centrar el focus en com "la majoria de la humanitat té cada vegada menys control sobre el seu treball i, per tant, sobre les seves vides".L'edició d'enguany arrencarà amb parlaments dels secretaris generals d'UGT i CCOO, Camil Ros i Javier Pacheco, a més del director de la UPEC, Jordi Serrano, i del primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello. A continuació, la conferència inaugural anirà a càrrec del periodista i escriptor John Carlin.El manifest de les jornades d'enguany subratlla que la precarietat és el detonant de l'aigment de la desigualtat i planteja com els avenços tecnològics en comptes d'"alliberar la humanitat de treballs alienants, són una eina de dominació al servei d'un capitalisme financer cada vegada més depredador". Com posar aquestes innovacions al servei del bé comú és un dels reptes que plantegen, al mateix temps que alerten com el retrocés en les condicions laborals alimenten ideologies com les de Donald Trump, Marine Le Pen i Nigel Farage. "Organitzar-se i lluitar", la màxima històrica del sindicalisme, és, planteja la UPEC, la fórmula per fer front al que consideren un "segrest de la democràcia" per part dels poders econòmics.Les jornades de la UPEC, que es celebraran entre aquest dimecres i divendres , inclouran taules rodones sobre el treball amb drets, com repartir la riquesa, com afecta la precarietat laborals als joves, les amenaces a la democràcia o el paper de l'esquerra. Hi intervindran experts de reconeguda trajectòria com el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, l'historiador Carles Santacana, l'assessor en comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí -que es farà càrrec de la cloenda-, el sociòleg Vicenç Navarro, el professor de Ciència Política de la Complutense i fundador de Podem Juan Carlos Monedero. També dirigents polítics com la consellera de Justícia, Ester Capella; els líders del PSC i dels comuns, Miquel Iceta i Xavier Domènech, i l'exdiputada Mireia Vehí.També en el primer dia de la UPEC es plantejarà si el futbol actua com l'"opi de la democràcia", una taula en la qual hi participarà l'exfutbolista del Barça Oleguer Presas.

