El govern espanyol vol que els autònoms cotitzin en funció dels ingressos. La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha assenyalat aquest dilluns que la cotització dels autònoms s’ha de modular als ingressos que aquests perceben “no és raonable que un autònom que tingui uns ingressos en un mes de 150 euros hagi de pagar una quota de 300”, i ha apuntat que s’intensificarà l’acció de la Inspecció contra la figura dels falsos autònoms.Així ho ha afirmat la ministra als mitjans de comunicació apuntant que “tres de cada quatre autònoms està cotitzant per sota dels seus ingressos”. De fet, Valerio ha explicat que hi hauria d’haver un acord “en virtut del quals els autònoms poguessin cotitzar en funció dels seus ingressos reals”, com ja ocorre amb els treballadors per compte aliè, que paguen en un funció dels salaris. D’aquesta manera, aquest col·lectiu podria contribuir a través d’una sèrie de trams de cotització, perquè no sempre es tenen els mateixos ingressos mensuals.A més, també s’ha pronunciat sobre l’economia col·laborativa i ha assenyalat que “està genial, sempre i quan no s’utilitzi com a eslògan”, perquè, segons ha apuntat, en ocasions, “amaga un abús a l’autònom”. Per aquest motiu, ha assenyalat que estan treballant en un pla de lluita contra l’explotació laboral: “Sembla una cosa de països del tercer món, però en aquest país s’estan donant casos”.En aquest context, Valerio també ha apuntat que el govern espanyol considera “absolutament intolerable” l’abús que s’està fent des d’algunes empreses a la figura de l’autònom. “Estan utilitzant persones que necessiten una feina i que volen sortir de la situació de desocupat oferint-los que cotitzin com a autònoms” i que sigui ells “els que adquireixin els mitjans que necessiten fer aquesta feina”, ha indicat.Així mateix, ha recordat que en el pla contra l’explotació laboral “s’intensificarà l’acció de la Inspecció de Treball per lluitar contra la figura dels falsos autònoms”. “No s’ha d’utilitzar la legislació laboral de manera abusiva quan implica pitjors condicions laborals per a les persones que estan en aquesta situació”, ha remarcat.

