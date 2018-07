Intervingudes 126 tortugues d'espècies protegides a les demarcacions de València i Alacant

Els grups de Medi Ambient de la Policia de la Generalitat han intervingut en juny a les demarcacions de València i Alacant un total de 126 tortugues de diverses espècies protegides, entre les quals se'n troben algunes d'invasores i potencialment perilloses per a la fauna autòctona valenciana.Segons explica el diari La Veu , aquestes tortugues estaven destinades a la venda il·lícita i corresponen a les espècies protegides Testudo graeca (la tortuga grega o tortuga mora), híbrides de Testudo hermanni (la tortuga mediterrània o tortuga de terra) i altres considerades invasores i potencialment perilloses per a la fauna autòctona, com Trachemys scripta elegans (la tortuga d'orelles roges).A la demarcació de València s'han intervingut 80 tortugues i a la d'Alacant, les altres 46. A més, s'han tramitat expedients administratius que han sigut remesos als estaments implicats en el seu control i ordenació legal.De la mateixa manera, en un dels casos s'han remés també les actuacions a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de València, per tractar-se d'espècies protegides. Tres persones han sigut proposades per a sanció i una altra persona ha sigut investigada no detinguda.Aquestes actuacions es duen a terme en col·laboració amb veterinaris de la direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i agents mediambientals.

