Catalunya té 15.376 desocupats menys i lidera la caiguda de l'atur a l'Estat

El nombre de persones inscrites al juny a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en 370.192 persones, cosa que suposa 15.376 aturats menys que al maig, el 3,99% menys, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquestes xifres, condicionades a l'inici de la temporada d'estiu, Catalunya lidera la caiguda de l'atur en tot l'Estat i situa l'atur en quantitats que no es veien des del setembre del 2008.La disminució de l'atur aquest juny de 15.376 persones és la més moderada que s'ha registrat en aquest mes des del 2012. En relació amb al juny de l'any passat, la desocupació recula de 21.196 persones, el 5,42% menys, i suposa encadenar 60 mesos de caigudes interanuals de l'atur.En comparació del mateix mes de l'any passat, el nombre d'aturats registrats ha baixat a 21.196 persones, el que significa una caiguda del 5,42%, i en relació amb les altres comunitats autònomes, Catalunya és la primera amb una disminució més gran en termes absoluts respecte el maig del 2018, seguida per Andalusia (-10.493) i Madrid (-9.713).En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats s'ha reduït a 89.968 persones respecte el mes anterior (-2,77%), i la xifra total d'aturats ha aconseguit els 3.162.162 aturats, la més baixa des del desembre del 2008.L'atur a Catalunya encadena cinc mesos de caigudes en relació amb el mes anterior, des del febrer d'aquest any i aquest mes de juny torna a liderar la caiguda de l'atur més gran de tots les comunitats autònomes de l'Estat.El mes de juny és un dels mesos de l'any que tradicionalment registra les caigudes més grans de l'atur per les contractacions que es generen en el sector serveis per afrontar la temporada turística de l'estiu i la temporada de rebaixes.La disminució de la desocupació a Catalunya aquest mes de juny de 15.376 persones suposa encadenar 10 anys de caigudes de l'atur en un mes de juny. Tot i això, les xifres indiquen que la disminució de la desocupació aquest mes de juny és la més moderada que s'ha registrat a la sèrie en aquest mes des del 2012, quan el descens va ser de 15.356 persones.En termes anuals, la desocupació ha caigut a Catalunya de 21.196 persones, el 5,42% menys i encadena 60 mesos de retrocessos interanuals. Aquesta caiguda interanual de 21.196 persones és la més baixa que s'ha registrat en aquest mes des del 2007.En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre de persones a les llistes dels Serveis Públics d'Ocupació s'ha situat al juny en 3.162.162 persones, la xifra mes baixa des del desembre del 2008, i 89.968 persones menys que al maig.En relació amb al juny de l'any passat, el nombre d'aturats ha caigut de 200.649 persones, el 5,97% menys.Tots els sectors d'activitat de l'economia catalana han registrat descensos de l'atur, sobretot el sector serveis que ha estat el més actiu en les contractacions per fer front a les necessitats laborals de la temporada d'estiu en el sector turístic i de rebaixes en el sector comercial.A Catalunya, l'atur en el sector primari s'ha reduït de 421 persones mentre que la construcció ho ha fet de 1.304 persones, acumulant sis mesos de caigudes de l'atur.El sector industrial català segueix molt actiu en la creació de llocs de treball i això ha permès una reducció de la desocupació de 1.492 persones amb cinc mesos seguits de descensos.Finalment, el sector serveis ha reduït els nombre de desocupats al juny d'11.677 persones en relació amb al maig i encadena cinc mesos de disminucions.El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al juny a les comarques de Barcelona es va situar en 276.767 persones, cosa que suposa 8.502 aturats menys que al maig, el 2,98% menys. Aquesta xifra d'aturats de 276.767 persones és la més baixa des del setembre del 2008 (268.491). La caiguda de l'atur de 8.502 persones és la més moderada des del juny del 2012 (7.766).En relació amb el juny de l'any passat, a Barcelona el nombre de persones sense feina s'ha reduït de 17.800 persones, el 6,04% menys, i suposa encadenar 60 mesos de descensos interanuals.El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al juny a les comarques de Girona es va situar en 32.299 persones, cosa que suposa 2.397 aturats menys que al maig, el 6,91% menys. Aquesta xifra d'aturats de 32.299 persones és la més baixa des de l'agost del 2008 (29.813). La caiguda de l'atur de 2.397 persones és la més moderada en aquest mes des del juny del 2008 (+16).En relació amb el juny de l'any passat, a Girona el nombre de persones sense feina s'ha reduït de 1.777 persones, el 5,21% menys, i suposa encadenar 59 mesos de descensos interanuals.El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al juny a les comarques de Lleida es va situar en 18.511 persones, cosa que suposa 1.610 aturats menys que al maig, el 8% menys. Aquesta xifra d'aturats de 18.511 persones és la més baixa des de l'agost de l'any passat (18.344). La caiguda de l'atur de 1.610 persones és més alta que la caiguda de 1.542 persones que es va registrar al juny de l'any passat.En relació amb el juny de l'any passat, a Lleida el nombre de persones sense feina ha augmentat de 417 persones, el 2,30% més. Aquest és el segon mes que a Lleida la taxa interanual de l'atur augmenta i suposa trencar una tendència de caigudes de 59 mesos que es mantenia fins al maig passat.El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al juny a les comarques de Tarragona es va situar en 42.615 persones, cosa que suposa 2.867 aturats menys que al maig, el 6,30% menys. Aquesta xifra d'aturats de 42.615 persones és la més baixa des de l'octubre del 2008 (41.021). La caiguda de l'atur de 2.867 persones és més gran que la registrada al juny de l'any passat quan va caure de 2.515 persones.En relació amb el juny de l'any passat, a Tarragona el nombre de persones sense feina s'ha reduït de 2.036 persones, el 4,56% menys, i suposa encadenar 60 mesos de descensos interanuals.El nombre de contractes signats a Catalunya al mes de juny es va situar en 322.935 unitats, cosa que suposa el 0,68% menys que els signats al juny de l'any passat.D'aquests 322.935 contractes, 40.479 unitats, el 12,53% del total, eren indefinits, amb un increment de l'11,23%, i 282.456 eren temporals, el 87,47% del total, amb un descens del 2,18%.Al juny del 2017, la proporció de contractes indefinits sobre el total era de l'11,19% i els temporals ocupaven el 88,81% del total.Al maig, dels 385.568 persones sense feina que hi havia registrades a Catalunya al SOC, 212.179 persones rebien alguns tipus de prestació, el 55% del total, mentre que 108.345 persones rebien la prestació contributiva, el 28,10% del total.

