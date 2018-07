Macrooperació contra ajuntaments de PSOE, PP i Cs per contractació irregular de semàfors

Imatge d'un agent de la Policia Nacional Foto: Europa Press

Macrooperació de UDEF de la Policia Nacional espanyola contra ajuntaments del PP, PSOE i Cs contra una trama de corrupció que presumptament cuinava adjudicacions públiques per afavorir una filial del grup Sacyr. Segons ha avançat El Confidencial, més de 600 agents han llançat una operació coordinada a una quarantena de ciutats governades per PSOE, PP i Ciutadans de tot l'Estat.Allà, els agents de la policia tenen ordres de detenció de més d'una seixantena de persones, que inclouen diversos caps de policies municipals, i una norantena d'escorcolls. A Catalunya s'han entrat als ajuntaments de Tiana (el Maresme), Lleida i Mollet del Vallès (Vallès Oriental). L'operatiu també afecta Astúries, Lleó i Madrid.La investigació se centra en l'empresa Aplicaciones Gespol SL, filial de Sacyr, que té seu a Barcelona i que es dedica al desenvolupament d'aplicacions per controlar el trànsit rodat -semàfors- i a la gestió de bases de dades de policies municipals.És la primera vegada que s'investiga el partit d'Albert Rivera. En concret, a Arroyomolinos, a la Comunitat de Madrid, on governen des del 2015.

