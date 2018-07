FOTOS Els CDR del Bages «fan atractiu» l'entorn de la presó de Lledoners

Llaços grocs a la senyalització d'accés al CP Lledoners. Foto: Pere Fontanals

Imatges de l'exterior de la presó de Lledoners. Aquesta hora hi ha tranquil·litat. @maticatradio pic.twitter.com/dSsquO4YAu — Laia Claret (@laiaclaret) 3 de juliol de 2018

A l'espera que en les properes hores Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez siguin traslladats al centre penitenciari de Lledoners , una cinquantena llarga d'activistes de l'ANC i els CDR s'han mogut fins més enllà de la mitjanit per l'entorn de la presó pintant llaços grocs i fent llaços a les baranes per a que el trajecte sigui "atractiu" per als presos polítics.Els activistes s'han trobat al carrer Martí i Pol de Manresa. Més de vint vehicles, que en un tres i no res s'han dirigit al polígon Pla dels Vinyats II, ja a Sant Joan de Vilatorrada, des d'on s'ha repartit pintura groga, models de cartolina, esprais negres i d'altres colors i cintes. Camí enllà fins a la rotonda d'accés al centre penitenciari. Amb tanta gent semblava una producció en sèrie.La calma en la foscor, amb apenes algunes llanternes de casc i la llum que desprenen els mòbils, s'ha trencat momentàniament quan ha aparegut un vehicle dels Mossos d'Esquadra des del centre penitenciari, tot i que l'acció es portava a terme, encara, lluny.Quatre paraules i ha aparegut, càmera en mà, una unitat de 13TV fent guàrdia. 13TV? Els activistes han mostrat el seu rebuig a ser filmats tot i que els periodistes s'escudaven assegurant que "no publicarem les cares". Però com el gat escaldat que de l'aigua freda fuig, els militants independentistes s'han anat replegant momentàniament fins que els de la "tele" han acabt de filmar els missatges de suport que s'havien pintat a terra.Aquest dimarts a 2/4 de 6 de la matinada estava prevista una altra sortida. Per a aquells que els agrada llevar-se d'hora.

