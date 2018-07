Jon Iñarritu pregunta al Senat si cremar figures de Puigdemont en festes majors és delicte d'odi

El senador basc Jon Iñarritu ha preguntat al Senat per què en diverses festes majors arreu de l'Estat es cremen figures que representen Carles Puigdemont. En aquest sentit, ha preguntat si el Ministeri de l'Interior obrirà alguna investigació per aquests fets i si n'identificarà els autors. També quants fets d'aquest estil s'han produït i si podrien ser considerats delicte d'odi.En resposta, el govern espanyol ha assegurat que els forces de seguretat s'encarreguen d'aquestes qüestions i és responsabilitat seva esclarir "els delictes públics que es cometen en el seu territori, obrir diligències necessàries per comprovar-los i descobrir els delinqüents. També correspon als cossos de seguretat reunir totes les proves del delicte i posar-los a disposició judicial.Si hi pogués haver una "motivació d'odi" d'acord amb el que indica la llei, o existís una denúncia en aquest sentit, es durien a terme dels diligències pertinents.

