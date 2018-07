Junqueras, Romeva i els Jordis tindran un mòdul propi o estaran amb els presos «socials»

La presó dels Lledoners Foto: Departament de Justícia

El trasllat dels presos polítics catalans a les presons de Lledoners, al Bages, i Puig de les Basses, a l'Alt Empordà, és imminent. Segons fonts penitenciàries consultades perla presó de Lledoners estudia dues opcions per a Oriol Junqueras, Raül Romeva i els Jordis: d'una banda, obrir el departament de psiquiatria de la presó, actualment tancat, perquè s'hi estiguin, i de l'altra, que se'ls col·loqui al mòdul 2, on hi ha els condemnats per delictes "socials" (estafes, tercers graus restringits o interns suaus).Ara per ara, els interns de la presó de Lledoners encara no saben que hauran de compartir les instal·lacions amb els líders independentistes. Entre la plantilla de treballadors hi ha el temor de pressions mediàtiques i institucionals, tant per a exigir un tracte de favor, com tot el contrari. "Siguin del pensament que sigui, els treballadors estan nerviosos pel que pot suposar l'ingrés dels polítics, ens podrien pressionar perquè siguem menys professionals del que seríem amb qualsevol altre intern", detallen les fonts consultades.Junqueras, Romeva, Bassa, Forcadell, i els Jordis no aniran directament a Lledoners o Puig de les Basses. Tal com detalla la mateixa font, "si han sortit avui de Madrid, hauran de fer nit a Saragossa o a Brians 2". Aquests dos centres penitenciaris són "de trànsit". Segons han explicat fonts d'Institucions Penitenciàries, els trasllats estan pendents de concretar, tot i que es produiran en els propers dies. En aquest vídeo es pot veure la inauguració de la presó dels Lledoners, l'any 2008.La presó de Lledoners, on aniran els presos polítics homes, és una presó on els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència. D'aquesta manera, els interns tenen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana en tots els mòduls. De fet, és l'única presó de Catalunya amb aquest funcionament. Això significa que els presos s'organitzen en comissions que s'escullen democràticament. En aquestes comissions fan propostes que, en cas que tirin endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits, ja sigui funcionariat, educadors o psicòlegs.Per altra banda, Puig de les Basses, on aniran Forcadell i Bassa, és una presó inaugurada el 2014, per tant, força nova, que va comptar amb tècniques capdavanteres en la construcció i adaptació al terreny natural. Consta de 17 edificis i té mòduls específics per a dones. Puig de les Basses té una superfície construïda de 61.642,43 metres quadrats i està format per 17 edificis, entre els quals hi ha infermeria, un bloc educatiu, una àrea d'esports i una zona de serveis on estan ubicats els tallers productius.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)