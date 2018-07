L'ANC Bages convoca concentracions de suport als presos davant l'imminent trasllat a Catalunya

L'ANC del Bages ha fet una convocatòria aquest dilluns a dos quarts d'onze de la nit i demà dimarts a dos quarts de 6 de la matinada per dur a terme accions a l'entorn del Centre Panitenciari dels Lledoners perquè els presos polítics vegin que "no estan sols". Totes dues convocatòries s'han fet al carrer Martí i Pol com a punt de sortida. Es demana que, qui pugui, porti cotxe.Malgrat que representants de l'ANC no han volgut donar detalls a NacióManresa sobre en què consistirà la convocatòria, han aclarit que no s'acostaran a la presó de Sant Joan de Vilatorrada "per fer que el retorn dels presos polítics a Catalunya es pugui dur a terme sense problemes". "L'acció va encaminada a que els presos vegin que no estan sols quan arribin al Bages", han explicat.Cal recordar que aquest dilluns ha transcendit que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez seran traslladats a la presó dels Lledoners en les properes hores

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)