Mundó reviu els 8 mesos de Junqueras a la presó: «Estem contents per l'apropament, no agraïts»

L'apropament dels presos polítics a Catalunya ha estat en el record, i sobretot en la memòria, de Carles Mundó, exconseller de Justícia i company de cel·la d'Oriol Junqueras, en l'acte que s'ha realitzat a Sant Vicenç dels Horts aquest dilluns per denunciar l'empresonament del líder republicà des de fa vuit mesos. Com cada dia 2 i 16 de mes, desenes de persones s'han aplegat a la plaça major de la ciutat, per recordar el que Mundó ha qualificat com una "gran injustícia".Ara, ha dit, els presos polítics podran ser traslladats a presons catalanes, tal com ha informat NacióDigital, però això no és un "acte de generositat, ni de tarannà dialogant", ha recordat, sinó exclusivament el que dicta la llei. "Estem contents, evidentment, però no estem agraïts", ha volgut deixar molt clar. Per això, l'exconseller ha instat a "reclamar incansablement la llibertat" dels presos, però també dels exiliats, i demanar que aquests surtin de la presó el més aviat possible: "No els volem a prop de casa, els volem a casa, perquè ells estan a la presó, no de vacances".Des de l'emoció a la contundència, Mundó també ha cridat a no "normalitzar" la situació que viu Catalunya. I és que, segons ha recordat, "les batalles polítiques es guanyen a les urnes, no perseguint els adversaris amb el codi penal i posant-los a la presó". Aquesta situació és una "irregularitat", ha assegurat, tant política com legal, i és un indicador del "termòmetre de la qualitat democràtica" de l'estat espanyol."Se'ns ha tractat de delinqüents acusant-nos del delicte més dur del codi penal. Si haguéssim matat algú o violat algú, ens haguessin tractat amb més generositat que els que van fer", ha sentenciat. En l'acte, que ha comptat amb la presència de la parella i fills de Junqueras així com d'altres familiars, ha fet una crida a no defallir davant del "malson" i ha demanat -també com a advocat- el mateix compromís i la solidaritat que s'ha mostrat fins ara: "No podem normalitzar i no podem permetre que això es faci en nom de la justícia".La llibertat hauria de ser el més normal, però quan va sortir de la presó -i Junqueras s'hi va quedar- a Mundó el va inundar un profund sentiment de culpabilitat. Així ho ha explicat al poble on el republicà va ser alcalde. "Vaig compartir la cel·la amb l'Oriol, aquells onze metres quadrats", ha relatat. I quan va sortir, ha assegurat, li va fer una promesa: "Li vaig prometre que faria tot allò que estigués a les meves mans per acabar amb aquella situació d'injustícia".La solidaritat, doncs, ha de continuar ocupant tots els racons, opina. Per això és important que la gent continuï denunciant la situació al carrer, i també cal donar les gràcies a totes les persones que, de manera desinteressada, han ajudat a pagar la fiança de 2,1 milions imposada al govern de Carles Puigdemont. "Demà atendrem l'obligació de pagar per estalviar-nos maldecaps, a nosaltres i a les nostre famílies", ha explicat, abans de donar les gràcies a l'ANC, Òmnium i tota la gent que ha col·laborat en la caixa de solidaritat: "Això ens farà la vida una mica més fàcil o, millor dit, menys complicada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)