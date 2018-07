Puigdemont rebutja ser el president del PDECat

El president a l'exili ha llimat asprors amb Pascal, que ara haurà de consensuar amb tots els sectors qui ocupa el lloc que Mas va deixar vacant

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha rebutjat l'oferiment de presidir el PDECat que li ha fet la direcció del partit amb la vista posada a l'assemblea que se celebrarà el 20, 21 i 22 de juliol a Barcelona. Puigdemont optarà per no implicar-s'hi, ni que sigui amb una presidència que podria tenir un rol més simbòlic i representatiu que executiu. La decisió és quedar-se'n al marge, segons que han explicat adiverses fonts del seu entorn i del mateix PDECat després que transcendís la setmana passada l'oferiment de la formació. A la cúpula del partit ja pensen en alternatives.Per què Puigdemont rebutja la presidència del partit que el va conduir fins a Palau en l'anterior legislatura? Bàsicament, segons que expliquen persones pròximes al president a l'exili, per centrar-se en la seva defensa jurídica. En les darreres setmanes, coincidint amb la posada en marxa del Govern de Quim Torra i amb la no resolució de la seva extradició a Alemanya, el seu perfil públic és molt baix. Puigdemont està preocupat perquè el cas s'allarga (el van detenir a Alemanya el mes de març passat) i el tribunal d'Schleswig-Holstein no acaba de pronunciar-se. De fet, això, i la preocupació per la seva seguretat, que ara es mira de resoldre a través de les prerrogatives que té com a expresident , ha fet que traslladi la seva residència provisional des de Berlín fins a la rodalia d'Hamburg.Puigdemont no té el partit al cap perquè la prioritat és doncs la seva defensa, i més tenint en compte que el tribunal està entrant en el fons de l'assumpte per decidir si atén o no l'euroordre d'extradició del Tribunal Suprem espanyol. Segons fonts properes, el president a l'exili dona per fet que la rebel·lió està descartada però el tribunal, que ha rebut abundant documentació de Pablo Llarena, estudia a fons la malversació.En les relacions de Puigdemont amb el PDECat, s'havia assenyalat com a possible motiu de l'allunyament (i de les reticències a implicar-se en el partit) la distància amb la coordinadora general, Marta Pascal, que aspira a seguir en el càrrec tot i que hi ha sectors del partit que han expressat en reiterades ocasions reticències sobre el seu lideratge . Tanmateix, els darrers passos de la direcció, que ha optat per facilitar que en l'assemblea de juliol es pugui ampliar la cúpula per integrar-hi totes les sensibilitats, han amorosit les coses. També es valoren com a gestos de Pascal que hagi dissenyat un full de ruta netament republicà i que la cúpula hagi obert un escenari de refundació com a Junts per Catalunya.El paper de Puigdemont en la nova etapa que s'obrirà al partit a partir de l'assemblea de juliol ha estat escrutat amb discreció al PDECat, tot i que és una de les claus del debat al qual se sotmetrà la formació. Tal com constaten les fonts consultades, els moviments del president a l'exili per posar en marxa una "plataforma" més àmplia que transcendís les sigles del partit -amb personalitats i diputats independents- havia generat inquietud. Persones de confiança del president, algunes amb responsabilitats parlamentàries, continuen explorant aquesta possibilitat, amb la intenció de sumar sensibilitats a una iniciativa que, de moment, no ha vist la llum. El projecte sembla refredar-se a curt termini, entre d'altres motius, per la mateixa qüestió que allunya Puigdemont de la presidència del PDECat, la seva situació judicial.Tot i no voler assumir la presidència del PDECat, Puigdemont ha donat el vistiplau a les ponències que se sotmetran a consideració de la militància a l'assemblea d'aquest mes. També ha rebut, a Hamburg, la visita de diversos dirigents del partit, com ara Lluís Guinó, Albert Batet, Miquel Buch o Damià Calvet. En els propers dies el visitarà també Pascal.La presidència del partit la va ocupar inicialment Artur Mas, que va implicar-se molt en el dia a dia organitzatiu després del seu "pas al costat" pel veto de la CUP el 2016. La sentència del cas Palau, que el gener passat va provar el finançament irregular de CDC, el va fer renunciar al càrrec , tot i que Mas sempre va defensar que era una mesura meditada amb anterioritat, sense connexió amb el calendari judicial. La vicepresidenta del partit, Neus Munté, va haver d'assumir les funcions de presidenta en aquesta última etapa. Tanmateix, Munté ja ha comunicat que deixarà els càrrecs orgànics per centrar-se en les municipals a Barcelona . Ara, el PDECat es prepara per redissenyar per dalt la direcció després del no del Puigdemont a ser-ne el president.

