Els presos polítics ja són camí de Catalunya

Una cel·la de la presó de les Basses Foto: Departament de Justícia

Serveis Penitenciaris afirma que ha analitzat totes les sol·licituds d'acord amb el principi d'igualtat que aplica a tots els interns, i assegura que aquests són els destins que "ha considerat més adients". Com tots els interns que ingressen a una presó, seran conduits al mòdul d'ingressos, on faran una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l'equip. Després seran ubicats on es determini, tot i que sempre serà un mòdul ordinari adequat al seu perfil. Dolors Bassa i Carme Forcadell estaran en centres penitenciaris que compten amb mòduls de dones, i la seva rutina serà la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L'únic que canvia és que no participaran en activitats especialitzades d’intervenció en un delicte, ja que no estan penats. No obstant això, sí que poden participar en la resta d’activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.Lledoners, precisa Serveis Penitenciaris, és una presó on els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència. D'aquesta manera, els interns tenen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana en tots els mòduls. De fet, és l'única presó de Catalunya amb aquest funcionament. Això significa que els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant votació democràtica, i que aquestes comissions fan propostes que, en cas que tirin endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits, ja sigui funcionariat, educadors o psicòlegs. Per això, es considera que són centres que milloren en clima social dels interns, dels professionals i que redueixen la conflictivitat.Per altra banda, les Basses és una presó inaugurada el 2014, per tant, força nova, que va comptar amb tècniques capdavanteres en la construcció i adaptació al terreny natural. Consta de 17 edificis i té mòduls específics per a dones.Pel que fa al règim de visites, els presos veuran el mateix nombre d'hores les famílies que fins ara, informa Serveis Penitenciaris. Concretament, els que tenen nens menors de 10 anys podran fer comunicacions de convivència, en la qual poden entrar amb un adult acompanyant. En aquest cas, es tracta d'una comunicació mensual de 90 minuts.Respecte de les comunicacions per locutori o per vidre amb familiars i amics, tindran 40 minuts a la setmana, que es poden distribuir en dues trobades de vint minuts, dissabte o diumenge, o en una de sola, un dels dos dies del cap de setmana. En el cas de Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, els tràmits s'han fet per separat i el pas s'ha posposat. Segons fonts pròximes al govern espanyol, aquest procés s’ha iniciat aquesta mateixa tarda però els presos no arribaran a les seves presons de destinació fins dimecres o dijous. “Entenem que durarà diversos dies”, han apuntat.