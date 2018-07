El dur missatge de Cuixart abans del seu trasllat a Catalunya

Misssatge des de la presó:



La nostra llibertat no és cap moneda de canvi. No hem comès cap delicte. L’única solució possible per acabar amb la injustícia és la fi de la repressió, l’arxivament de totes les causes, la #llibertatpresospolítics i el retorn de tots els exiliats pic.twitter.com/2O8yxMIDSy — Jordi Cuixart (@jcuixart) 2 de juliol de 2018

Els centres penitenciaris de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i les Basses a Figueres, seran els llocs on ingressaran els presos polítics catalans, segons ha informat Serveis Penitenciaris. Concretament, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez aniran a Lledoners, mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell ingressaran a les Basses.El president d'Òmnium Cultural ha publicat a Twitter un missatge des de la presó -encara des de Soto del Real- valorant l'acostament a Catalunya. "La nostra llibertat no és cap moneda de canvi", ha remarcat. Cuixart recorda que no "hem comès cap delicte" i assegura que la única manera d'acabar amb la "injustícia" és "l'arxivament de totes les causes, la llibertat dels presos polítics i el retorn de tots els exiliats".

