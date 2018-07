L'activista investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona, en llibertat

L'activista investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona ha sortit en llibertat després que la policia espanyola el detingués aquesta tarda a l'Escala (Alt Empordà).El jove, Lluc H., ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres i s'ha acollit al dret a no declarar. Està investigat per suposats delictes de desordres públics i danys arran de les protestes del 25 de març i va decidir no presentar-se al jutjat on estava citat a declarar.A les portes del jutjats, s'hi ha concentrat una vintena de persones, alguns dels quals membres del col·lectiu La Forja, convocats pels CDR per donar-li suport. Huguet els ha agraït la convocatòria i ha assegurat que "la Guàrdia Civil ens vol silenciats" i "si no hi som tots, ho acabaran aconseguint".

