El marit de Forcadell, sobre el trasllat: «És justícia, no és cap favor»

L'alcalde, Maties Serracant, amb Bernat Pegueroles i Pol Leiva Foto: Albert Hernàndez

La rebuda institucional de l'Ajuntament de Sabadell per als familiars de dos dels seus veïns entre reixes, Carme Forcadell i Jordi Cuixart, ha coincidit amb l'anunci del seu trasllat a Catalunya. El marit de Forcadell, Bernat Pegueroles, ha recordat que "és justícia, no és cap favor" i ha afirmat que no fer-ho abans "era per venjança. Els que més ho patim som la família".Tot i així, Pegueroles ha reconegut que "saben més els mitjans de comunicació que nosaltres. Potser ens trucaran que ja han arribat i que on som". El marit de l'expresidenta del Parlament ha aplaudit que vinguin a centres penitenciaris de Catalunya, "podran mirar TV3, que ajudarà que estiguin al dia de les coses", ha assegurat.Tot i així, ha reclamat la posada en llibertat de Forcadell i de la resta, perquè "està construït en base a una història que no és certa". Pegueroles ha llegit alguns fragments de cartes que li ha enviat Forcadell, remarcant que va "defensar la sobirania del Parlament" i que "hauria dimitit abans que permetre la censura". També ha estat crítica amb el fet que "es parli poc de les dones preses".També ha intervingut, en representació de Cuixart, el seu nebot, Pol Leiva. Ha manifestat que "no és cap moneda de canvi, no és cap concessió. Els drets no s'agraeixen". El familiar del president d'Òmnium Cultural ha denunciat la situació que viuen, "en un país que s'alliberen cinc violadors i els nostres presos catalans és una situació d'injustícia".Leiva ha expressat la seva esperança de tornar al ple de Sabadell amb tots els empresonats i "represaliats per escriure cançons i piulades i tenir màscares de Cuixart a casa".

