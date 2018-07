​Totes les claus del desembarcament dels 60 migrants a Barcelona

El dispositiu per rebre els immigrants s'emmiralla en el que ja va aplicar València per acollir els 630 de l'Aquarius

La @DeleGobCataluna ha acollit la primera reunió de tècnica de tots els agents implicats per coordinar les tasques immediates de rebuda i acollida dels migrants rescatats per Open Arms i que està previst que arribin al port de Barcelona dimecres pic.twitter.com/3qEE64xjnk — DeleGobCataluña (@DeleGobCataluna) 2 de juliol de 2018

Els immigrants de l'Open Arms tindran ara 45 dies per tramitar la regularització de la seva situació

🔵#ULTIMAHORA #OpenArms tiene autorización para desembarcar puerto #Barcelona a las 60 personas rescatadas esta mañana #Med

Frente a políticas inhumanas y puertos cerrados en Italia y Malta, regresamos a casa. Gracias por hacerlo posible.

Miércoles llegamos. #backopenarms pic.twitter.com/oaXX9Babiu — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 30 de juny de 2018

La capital catalana ja ha rebut uns 600 immigrants en 15 dies que arriben en autobús des d'Andalusia

El vaixell de l'entitat catalana Proactiva Open Arms s'acosta a Barcelona per desembarcar els 60 migrants que va rescatar dissabte a 33 milles nàutiques de les costes de Líbia. La previsió és que l'embarcació de l'ONG arribi dimecres al matí a la capital catalana. El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament estan preparant conjuntament el dispositiu per atendre'ls, oferint així una imatge d'unitat que rarament s'ha pogut veure en els darrers mesos amb les tensions polítiques que ha alimentat el procés català. L'Estat preveu que l'operatiu serà similar al que es va viure a València fa 15 dies, quan van desembarcar 630 immigrants de l'Aquarius i, com en aquell cas, els passatgers tindran ara un permís temporal de 45 dies. L'executiu de Pedro Sánchez també s'ha compromès a no internar-los a un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), com reclamava l'Ajuntament.L'Open Arms va rescatar les 60 persones aquest dissabte a unes 33 milles nàutiques de les costes de Líbia i va rebre l'autorització del govern espanyol per desembarcar-los al Port de Barcelona . Es tracta del segon cop que el nou executiu de Pedro Sánchez permet l'acollida d'immigrants rescatats al Mediterrani, després que a mitjans de juny ho fes a València amb els 630 que transportava el vaixell Aquarius. Entre els immigrants hi ha cinc menors, tres dels quals no venen acompanyats per adults, i la resta són majors d'edat. Són de diferents nacionalitats, com palestins, sudanesos, eritreus, sirians, libis i malians. A l'embarcació hi ha quatre eurodiputats, i l'entitat espera que això serveixi per difondre més el drama de la immigració en el Mediterrani.El vaixell podria ser a Barcelona aquest dimecres a les 11.00 h. La nau ja ha navegat aquest dilluns per Sardenya, però el termini de l'arribada pot canviar perquè van justos de combustible i la previsió del mar va canviant. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha explicat que la voluntat un cop a la capital catalana és seguir un model similar al que es va portar a terme fa dues setmanes quan van arribar unes 630 persones al Port de València a bord de l'Aquarius, o sigui "ràpid, eficaç i que posi el focus en el respecte que aquestes persones mereixen". Segons el responsable del Pla municipal Barcelona Ciutat Refugi, Ignasi Calbó, l'estat de salut dels immigrants és "bo" i ja hi ha metges a bord, de manera que "el dispositiu serà senzill i ràpid", segons també vaticina.El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ja s'han reunit aquest dilluns per preparar l'arribada dels immigrants, i han exhibit unitat. Sanitat Exterior serà qui primer s'encarregarà de comprovar l'estat de salut de les persones a bord, després es realitzarà la primera identificació i atenció personalitzada a les instal·lacions del Port, i finalment els immigrants rebran una acollida més individualitzada en els centres on siguin acollits. Creu Roja tindrà un paper essencial en tot aquest procés, que es treballa a través de tres comissions: una de coordinació general, una per definir i protocol·litzar la primera atenció al Port, i una encarregada d'establir com es farà la posterior acollida en els centres.El destí final dels immigrants de l'Open Arms encara és una incògnita. Aquesta qüestió no es tancarà fins a una nova reunió que celebraran aquest dimarts les administracions i la resta de parts implicades en l'operatiu, però el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ja va assegurar aquest diumenge que el Govern, que és el responsable de l'acollida, està "absolutament preparat" i va apuntar que hi ha equipaments disponibles "a tot el país". L'executiu català va avançar que s'allotjaran molt probablement al Complex Educatiu de Tarragona i a la Residència Blume d'Esplugues de Llobregat. Evitar que els immigrants acabin al Centre d'Internaments d'Estrangers (CIE) era una de les principals demandes de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que durant el mandat ha intentat tancar el CIE de la Zona Franca, si bé sense èxit per ara. Cunillera ha garantit que els 60 rescatats per l'Open Arms "no aniran a centres d'internament". Ha de permetre evitar-ho el fet que el govern espanyol ha acceptat atorgar-los el permís temporal de 45 dies que preveu la llei d'estrangeria, i que suposa una entrada legal al país sense una ordre d'expulsió directa com es produeix en aquests casos.El permís de 45 dies, que també han rebut els passatgers de l'Aquarius que van desembarcar a València, ha de donar una mica d'oxigen als immigrants i a les institucions per tenir "temps suficient" per regularitzar la seva situació, ha relatat Calbó. Ha ressaltat que mai es produeix aquesta circumstància, i ha agregat: "És molt bona notícia. És l'excepció que esperem que sigui la regla". Una bona part –almenys la meitat, segons els primers càlculs- podran iniciar els tràmits per demanar l'asil, però també és molt possible que n'hi hagi molts que marxin a altres llocs per seguir el seu projecte migratori, perquè Catalunya no era el primer destí.La principal preocupació dels immigrants ja s'ha resolt. El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha afirmat que des d'aquest dilluns respiren "més tranquils" en veure que no tornaran a Líbia, d'on expliquen "situacions flagrants de violacions de drets humans bàsics". Camps ha criticat els intents d'apoderar Líbia quan és un estat fallit i no té control del seu territori, segons ell, i ha assegurat que als immigrants "els poden matar al carrer com si fossin un gos, i ningú dirà res".L'alcaldessa ha posat molt èmfasi en el concepte de Barcelona com a ciutat d'acollida des que fa assumir l'alcaldia ara fa tres anys. D'aquesta voluntat en va sorgir el pla Barcelona Ciutat Refugi, del qual l'alcaldessa n'ha fet bandera i ha estat un dels aspectes en els quals ha assumit més protagonisme personal, com ara quan ha defensat el tancament del CIE. El responsable municipal del pla ha insistit aquest dilluns a oferir Barcelona com "a port segur" per evitar més morts al Mediterrani. "Si algú s'ha d'oferir, ens oferim nosaltres", ha indicat Calbó. També ha recordat que "l'operativa ideal" hauria estat, en tot cas, desembarcar els 60 immigrants al port segur més pròxim al rescat, i així ho estableix també la llei del mar.Des de principis del 2018 fins al 27 de juny, que són les últimes dades disponibles, han arribat a Espanya més de 17.500 immigrants en situació irregular –la majoria d'ells, prop de 15.000, per mar-, segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions (OIM). Només en les dues últimes setmanes 5.516 persones han arribat a territori espanyol mentre que poc més d'un miler ho han fet a Grècia i a Itàlia, respectivament. Barcelona ha acollit més de 500 persones en els darrers 15 dies . Són immigrants que arriben a la costa d'Andalusia, on la Creu Roja està "desbordada", i se'ls trasllada a la capital catalana en autobusos, ha detallat Colau aquest cap de setmana. La nit d'entre aquest diumenge i dilluns han arribat a la ciutat 73 més en autobús, ha concretat Calbó.La Comissió Europea ha assignat a Espanya un ajut de 25,6 milions d'euros per "millorar" la capacitat de recepció d'arribades d'immigrants i ajudar l'Estat a respondre als "desafiaments migratoris". La major part -24,8 milions d'euros- s'han adjudicat a la Secretaria d'Ocupació i Seguretat Social i la Creu Roja Espanyola per a un projecte destinat a proporcionar assistència sanitària, alimentària i refugi als immigrants que arriben a la costa sud d'Espanya i a Ceuta i Melilla. Els 720.000 euros restants, per al Ministeri de l'Interior espanyol, són per millorar la qualitat de les instal·lacions de retorn i la infraestructura de les transferències.

