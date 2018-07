L'ANC i Òmnium ja tenen els 2,1 milions per pagar la fiança del govern de Puigdemont

Dos dies per abonar 2,1 milions d'euros. Aquesta és la fiança en temps rècord que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reclamar divendres als 14 processats per l'1-O -Carles Puigdemont i els que van ser els seus consellers- en concepte de responsabilitat civil per fer front al delicte de malversació. L'ANC i Òmnium disposen ja d'aquesta quantitat en la Caixa de Solidaritat i en aquests moments estan acabant de determinar la fórmula per abonar-la, un gest que evitarà que els dirigents independentistes hagin de ser embargats.Segons ha pogut saber, durant el cap de setmana ja es van recollir més de 700.000 euros i la xifra ha anat creixent en les últimes hores. Aquesta quantitat se suma als poc més de dos milions que tenien fins divendres i els i dona marge perquè, un cop s'hagin abonat els 2,1 milions, la caixa no es quedi a zero.Fonts de les entitats independentistes expliquen que les gestions bancàries per fer el pagament s'han hagut de començar aquest dilluns perquè el cap de setmana era inhàbil. La providència del jutge preveu que es puguin acollir a qualsevol classe de fiança previstes per llei, a excepció de la personal.L'article 591 de la llei d'enjudiciament criminal contempla que la fiança, a més de la personal o pignoratícia o hipotecària, pot executar-se a través de la "caució que podrà constituir-se en diner efectiu,mitjançant aval solidari de durada indefinida i pagador a primer requeriment emès per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per qualsevol mitjà que, a judici del jutge o tribunal, garanteixi la immediata disponibilitat, en el seu cas, de la quantitat de la qual es tracti". És aquesta la via que estan acabant de perfilar les entitats independentistes.A través de la Caixa de Solidaritat, l'ANC i Òmnium van fer front als 3,79 milions d'euros de multa que el Suprem i el Tribunal de Comptes va imposar als responsables del 9-N, entre ells l'expresident Artur Mas. La darrera fiança que es va pagar va ser la de 60.000 euros que Llarena va imposar a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per quedar en llibertat el passat mes de febrer. En total, durant l'any 2017 es van recaptar 5,8 milions . (5,6 provenien d'aportacions directes i 120.085 euros de vendes a tercers).Fonts de les entitats independentistes expliquen que el "grau de solidaritat" que estan trobant és "espectacular" i asseguren que la Caixa de Solidaritat servirà per pagar fiances de "totes les persones que es vegin afectades per la repressió" encara que no siguin responsables polítics.Segons ha pogut saber aquest diari, l'ANC i Òmnium estan també debatent el format de la mobilització que es convocarà un cop els dirigents empresonats siguin traslladats a presons catalanes, que està previst que sigui una realitat en els pròxims dies.

