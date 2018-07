El festival pels «hooligans» de la poesia

"Més poesia, si us plau!". Així, com un càntic, com un clam que es diu apassionadament. D'aquesta manera ho porten dient els organitzadors del Festival Poesia i + des de fa ja molt de temps, deixant clar que la passió també pot ser en els versos, en la declamació, en l'art, en l'alta cultura. I que l'alta cultura pot ser fascinant i meravellosa, tan alta com per fer un descens als baixos fons, a les baixes passions i als llocs més recòndits i mundans.Aquest és l'impuls i el crit de guerra de la tretzena edició d'un festival poètic que sempre va un pas més enllà i que enguany se celebrarà entre el 5 i el 15 de juliol a Caldes d'Estrac, amb l'impuls de la Fundació Palau . I així serà aquest 2018, en plena cita esportiva de masses, coincidint amb la celebració del Mundial de futbol, amb una campanya protagonitzada per poetes i artistes que reivindiquen el poder que té la cultura i la paraula, utilitzant amb ironia l'estètica i els arquetips del fanatisme dels grans esdeveniments esportius.El programa del 2018 és tan singular, ric i divers com de costum, apte per tornar a reivindicar "la força i la vigència de la paraula i de la creació poètica". El certamen, nascut a Caldes d'Estrac –però que s'ha anat estenent a d'altres municipis del Maresme com Mataró, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys de Mar i Dosrius– compta amb un cartell on hi destaquen noms com Biel Mesquida, Vicenç Altaió, Josep Pedrals, Maria Cabrera, Clara Peya, Ovidi4, Maria Coma, Xarim Aresté, Dolo Bertran i Anna Carné, Enric Montefusco, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Dolors Miquel o Albert Roig.La cirereta del cartell arribarà divendres 6 de juliol amb l'artista mallorquí Miquel Barceló que, coincidint amb l’exposició Pregon desig. Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre (a la Fundació Palau fins al 9 de setembre), protagonitzarà amb Pascal Comelade una acció molt especial . A banda d'aquests grans noms, el Poesia i + no s'oblida de la poesia que comença a germinar per marcar el camí del futur. És per això que el certamen segueix apostant per les noves veus poètiques, representades per Maria Sevilla, Míriam Cano, Blancallum Vidal, Miriam Reyes, Silvie Rothkovic, Laia Martínez i López o Jaume C. Pons Alorda.Com en edicions anteriors, el Poesia i+ continuarà reivindicant la figura i l'immens llegat de Josep Palau i Fabre. Enguany, amb l’espectacle Palau6, que vol presentar en un nou format totes les cares del món creatiu de l'autor de Poemes de l’Alquimista. A més, acollirà un recital de Maria Cabrera i David Castillo per descobrir noves arestes en la seva poesia i també presentarà un homenatge a Antoni Artigues, gran promotor de la poesia i amic íntim de Palau i Fabre.Pel que fa a la música, destaca la nit de pop metafísic que tancarà el festival diumenge 15 amb Ferran Palau i El Petit de Cal Eril compartint el mateix escenari. En aquest sentit, també cal destacar l’espectacle íntim i personal que presentarà Enric Montefusco el dissabte 14 de juliol, expressament preparat per a l’ocasió, així com el concert de Maria Coma, un dels pocs que farà aquest estiu a Catalunya.

