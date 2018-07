VÍDEOS i FOTOS Així són les presons on ingressaran els presos polítics

La presó dels Lledoners Foto: Departament de Justícia



Una cel·la de la presó de les Basses Foto: Departament de Justícia

La piscina de la presó del Puig de les Basses Foto: Departament de Justícia



Vista aèria de la presó del Puig de les Basses a Figueres. Foto: Departament de Justícia / ACN

El trasllat dels presos polítics a Catalunya és imminent. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart aniran a les presons de Lledoners, al Bages, i les Basses, a l'Alt Empordà . En el cas dels Lledoners, es tracta d'una presó d'homes, situada a Sant Joan de Vilatorrada, inaugurada l'any 2008 i amb capacitat per a 929 interns. És a 70 quilòmetres de Barcelona, uns 50 minuts en cotxe. En aquest vídeo es pot veure la inauguració dels Lledoners.En aquesta presó, els mòduls s'organitzen d’acord amb el model de participació i convivència: els interns tenen els mateixos drets i obligacions. La diferència radica en què s’hi afegeixen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana. Lledoners és l’únic centre de tot Catalunya on tots els mòduls funcionen amb el sistema de participació i convivència, és a dir, els interns s’organitzen en comissions que s’escullen mitjançant votació democràtica, i aquestes comissions fan propostes que s’executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits implicats.Aquest tipus d’organització millora el clima social dels interns, dels professionals tant d’interior com de tractament, i també redueix la conflictivitat. Aquest sistema funciona des del 2012 i està en fase d’expansió als altres centres de la Generalitat.Aquesta presó està ubicada a Figueres, a l'Alt Empordà. És una infraestructura força moderna. De fet, va obrir les seves portes tot just fa 4 anys, el 2014, per substituir les antigues presons de Figueres i Girona. Actualment hi ha gairebé 750 interns.Com a peculiaritat, el centre penitenciari compta amb un mòdul específic de dones, on ara per ara hi ha recloses 35 preses. Puig de les Basses té una superfície construïda de 61.642,43 metres quadrats i està format per 17 edificis, entre els quals hi ha infermeria, un bloc educatiu, una àrea d'esports i una zona de serveis on estan ubicats els tallers productius.

