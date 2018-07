Les presons de Lledoners i Puig de les Basses, els centres on aniran els presos catalans

Lledoners, precisa Serveis Penitenciaris, és una presó on els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència. D'aquesta manera, els interns tenen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana en tots els mòduls. De fet, és l'única presó de Catalunya amb aquest funcionament. Això significa que els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant votació democràtica, i que aquestes comissions fan propostes que, en cas que tirin endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits, ja sigui funcionariat, educadors o psicòlegs. Per això, es considera que són centres que milloren en clima social dels interns, dels professionals i que redueixen la conflictivitat.



Per altra banda, Puig de les Basses és una presó inaugurada el 2014, per tant, força nova, que va comptar amb tècniques capdavanteres en la construcció i adaptació al terreny natural. Consta de 17 edificis i té mòduls específics per a dones.

Una cel·la de la presó de les Basses Foto: Departament de Justícia

Règim de visites



Pel que fa al règim de visites, els presos veuran el mateix nombre d'hores les famílies que fins ara, informa Serveis Penitenciaris. Concretament, els que tenen nens menors de 10 anys podran fer comunicacions de convivència, en la qual poden entrar amb un adult acompanyant. En aquest cas, es tracta d'una comunicació mensual de 90 minuts.



Respecte de les comunicacions per locutori o per vidre amb familiars i amics, tindran 40 minuts a la setmana, que es poden distribuir en dues trobades de vint minuts, dissabte o diumenge, o en una de sola, un dels dos dies del cap de setmana.





La piscina de la presó del Puig de les Basses Foto: Departament de Justícia Nerviosisme entre el funcionariat Serveis Penitenciaris afirma que ha analitzat totes les sol·licituds d'acord amb el principi d'igualtat que aplica a tots els interns, i assegura que aquests són els destins que "ha considerat més adients". Com tots els interns que ingressen a una presó, seran conduits al mòdul d'ingressos, on faran una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l'equip. Després seran ubicats on es determini, tot i que sempre serà un mòdul ordinari adequat al seu perfil. Dolors Bassa i Carme Forcadell estaran en centres penitenciaris que compten amb mòduls de dones, i la seva rutina serà la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L'únic que canvia és que no participaran en activitats especialitzades d'intervenció en un delicte, ja que no estan penats. No obstant això, sí que poden participar en la resta d'activitats formatives, esportives, artístiques o laborals. En el cas de Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, els tràmits s'han fet per separat i el pas s'ha posposat. Segons fonts pròximes al govern espanyol, aquest procés s'ha iniciat aquesta mateixa tarda però els presos no arribaran a les seves presons de destinació fins dimecres o dijous. "Entenem que durarà diversos dies", han apuntat.

Els centres penitenciaris de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i Puig de les Basses a Figueres, seran els llocs on ingressaran els presos polítics catalans, segons ha informat Serveis Penitenciaris. Concretament, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez aniran a Lledoners, mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell ingressaran a Puig de les Basses. De moment, els trasllats estan pendents de concretar, tot i que es produiran en els propers dies, han precisat. En aquest vídeo es pot veure la inauguració de la presó dels Lledoners, l'any 2008.Ara per ara, els interns de la presó de Lledoners encara no saben que hauran de compartir les instal·lacions amb els líders independentistes. Així ho ha explicat aun funcionari del centre penitenciari del Bages, qui també destaca que entre la plantilla de treballadors hi ha temor a pressions mediàtiques i institucionals, tant per a exigir un tracte de favor, com tot el contrari. "Siguin del pensament que sigui, els treballadors estan nerviosos pel que pot suposar l'ingrés dels polítics, ens podrien pressionar perquè siguem menys professionals del que seríem amb qualsevol altre intern", detalla.Junqueras, Romeva, Bassa, Forcadell, i els Jordis no aniran directament a Lledoners o a Puig de les Basses. Tal com detalla el mateix treballador, "si han sortit avui de Madrid, hauran de fer nit a Saragossa o a Brians 2". Aquests dos centres penitenciaris són "de trànsit".De la mateixa manera que ho ha afirmat Serveis Penitenciaris, fonts de les defenses van explicar a NacióDigital que el trasllat no implicarà beneficis directes per als presos més enllà de la proximitat amb les famílies i l'articulació de la defensa. No obstant això, el trasllat sí que suposarà un canvi important. Catalunya és l'única comunitat autònoma que té transferides les competències en matèria de política penitenciària. Això vol dir que, una vegada s'efectuï el trasllat, qui supervisarà el dia a dia dels presos i les llicències de visites serà, en exclusiva, els organismes penitenciaris que depenen de la conselleria de Justícia.El procés s'ha iniciat aquesta tarda, però el trasllat no és directe. El Ministeri de l’Interior els podria concentrar aquest dilluns en una sola presó, però segons fonts pròximes a Fernando Grande Marlaska no arribaran fins als seus centres de destinació fins dimecres o dijous. Podrien fer una aturada a Saragossa o bé passar una nit a Barcelona abans d'arribar als centres designats. De moment ha transcendit que Dolors Bassa ha demanat anar a la presó de dones de Girona, Jordi Sànchez a Quatre Camins, Romeva a un centre de Barcelona sense especificar i Cuixart i Junqueras a Brians II.Tot plegat després que el dimecres de la setmana passada la sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem confirmés la interlocutòria de processament dels 25 investigats en aquesta causa per delictes de rebel·lió, desobediència i malversació, fet que dona pràcticament per tancada la instrucció a l’espera de l’inici del judici. A partir de dijous, i un cop rebudes les peticions de les defenses, l’executiu ja va anunciar que iniciava els tràmits per a aquest acostament. En primer lloc elaborant els informes de cada centre, demanant el criteri al jutge Llarena i sotmetent el cas a les Juntes d’Avaluació dels centres.El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena va comunicar la setmana passada al govern espanyol que havia finalitzat la instrucció i que no havia de practicar més diligències. El divendres, el magistrat va donar llum verda al govern de Pedro Sánchez per tirar endavant el protocol per traslladar els presos polítics a Catalunya. La ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, va confirmar també després del consell de ministres que "es procedirà al trasllat d'aquestes persones a presons catalanes".

