Provem el nou Volkswagen Polo 1.0 Tsi: un petit amb aspiracions

La presentació interior és impecable Foto: F.Boada

El nou Polo 2018 ja és més gran que el primer Golf Foto: F.Boada

El nou Volkswagen Polo 2018 transmet sensacions de cotxe més gran, sembla tot un mini-Golf com ja hem dit. Per mida, tecnologia i motoritzacions, l'utilitari de Wolfsburg presenta la seva candidatura a liderar la categoria. És cert que el preu de partida d'aquest Polo és de 17.780 euros, per sobre de la mitjana del segment, però el seu nivell d'acabats i la tecnologia que equipa també està un esglaó per sobre dels seus competidors. A més és segur que el seu preu de revenda també és el més alt de tota la competència. El Polo es fa gran i si sempre havies sentit allò d'"Un Golf és un Golf" ja podem començar a afirmar que "Un Polo és un Polo".

Litoral barceloní des de l'aire

La sisena generació del Volkswagen Polo, un altre dels supervendes de la marca, ha evolucionat en molts aspectes, i cada cop més s'acosta a ser una mena de Mini-Golf. El nou Polo 2018 ha crescut 8 centímetres de llargària i 7 d'amplada respecte a la generació anterior arribant fins als 4,053 m de llarg i als 1,751 m d'ample. O sigui que aquest Polo VI ja és més gran que el Golf original i els seus 3,98 m de llarg i 1,65 m d'amplada.Amb aquestes dimensions exteriors, i el seu aspecte polit i cuidat a cada detall, el Polo mostra una molt bona planta i uns aires prèmium que el fa destacar entre la competència del segment.En obrir les portes del petit Polo ens trobem un ambient conegut pels fidels de la marca. El disseny del quadre de comandament segueix la línia marcada pel Golf i això li afegeix un toc d'exclusivitat igual que la gran pantalla tàctil de 8 polzades situada al centre del davantal.Per molt que el seu segment sigui el dels utilitaris el nou Polo empra materials de primera qualitat i la qualitat percebuda es la mateixa que en el compacte de referència, el Golf. Pel fet de pertànyer a tan il·lustre família, el Polo també es beneficia de dispositius presents en el compacte, com els fars full LED, el sostre panoràmic de vidre (un dels més grans de la categoria) i la recàrrega de telèfon intel·ligent per inducció. Per descomptat, tots aquests elements són opcionals.El lloc de conducció és confortable, l'ergonomia de tots els comandaments força aconseguida i la visibilitat, força bona. Gràcies al tractament de creixement a què ha estat sotmès es nota el guany d'espai a les places davanteres i posteriors. Els passatgers del darrere disposen de més espai per a les cames, suficient perquè 4 adults viatgin amb absoluta comoditat dins del, no tan petit, utilitari. A més, la capacitat del maleter també ha crescut i anuncia un volum de 351 litres, dels més grans de la categoria.Aquesta unitat de proves que ens ha cedit Volkswagen va impulsada pel motor de tres cilindres turbo alimentat de 95 CV. El motor és el mateix 999 cm³ que vàrem poder provar no fa gaire en el Golf però en aquest cas eroga 95 cavalls i desenvolupa un parell màxim de 175 Nm entre 2.000 i 3.500 rpm. Aquesta versió va associada a una caixa de canvis manual de cinc velocitats, lògica per la potència del motor i anuncia unes prestacions oficials suficients per al seu tarannà ciutadà, amb una velocitat màxima de 187 km/h i una acceleració de 0 a 100 km/h en 10,8 segons.Pel que fa al consum de combustible, oficialment, es conforma amb 4,5 litres cada 100 quilòmetres. Una xifra que hem estat capaços de reproduir en condicions reals i sense fer grans esforços. De tota manera ens ha sorprès que amb el Golf equipat amb el mateix motor però 110 cavalls de potència vàrem ser capaços d'assolir millors registres.En ciutat, els 4,05 metres de longitud li permeten moure's entre el transit sense esforços i poder aparcar amb comoditat. En carretera es nota que el nou Polo està construït sobre la plataforma modular MQB A0, la mateixa que el SEAT Ibiza, que li atorga una dinàmica de conducció molt àgil i segura. Tot i que no és un vehicle ideat per circular ràpid, la veritat és que la fermesa de la suspensió i l'eficàcia amb què negocia els revolts, li permeten al Polo fer front amb solvència a una conducció dinàmica.

