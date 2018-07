Detingut un activista per pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona

La Guàrdia Civil ha detingut aquesta tarda l'activista investigat per les pintades a la subdelegació del govern espanyol a Girona. Segons ha explicat la seva advocada, la policia se l'ha endut del seu lloc de feina. El jove, Lluc Huguet, que està investigat per suposats delictes de desordres públics i danys arran de les protestes del 25 de març, va decidir desobeir i no es va presentar al jutjat, que ara ha ordenat la seva detenció.El dia que estava citat membres del col·lectiu La Forja Jovent Revolucionari del Gironès es van concentrar a les portes dels Jutjats de Girona amb la pancarta 'Si ataquen el jovent no hi ha futur" per donar-li suport. El jove va afirmar aleshores que la denúncia que va arribar al jutjat és un cas "clar" de persecució" perquè pertany a una organització juvenil independentista.

