FOTOS Llaços gegants en camps segats d'arreu de Catalunya, a vista d'ocell

Inici dels treballs del llaç d'Avià, que es fa manualment. Foto: Artistes

El col·lectiu Artistes per la República, que aplega centenars de creadors de la Catalunya Central, han iniciat una campanya d'elaboració de llaços gegants en els rostolls dels camps segats. La intenció és que es puguin veure a vista d'ocell. La iniciativa compta amb el suport de l'ANC, Agents Rurals i Pagesos de la República així com diverses entitats locals.Fins al moment han fet tres llaços al Bages i un al Berguedà. Concretament els llaços són a Manresa, a Sant Salvador de Guardiola, a Fals. El de la localitat d'Avià es fa amb sega manual i encara no està finalitzat.Les garbes es portaran a Barcelona per fer amb elles un llaç groc a la plaça de Sant Jaume, tot i que encara no s'ha concretat ni dia ni hora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)