Desenes de cartells feixistes a Madrid contra l'exhumació de Franco

😪 Agredida la sede del @PSOEAlcaladeH, empapelada con carteles del dictador Franco y el mensaje “El Valle no se toca”.



No es el primer ataque que recibimos, pero no nos harán cambiar nuestras convicciones ✊🏻🌹 pic.twitter.com/ahz1Zmo0T5 — PSOE Alcalá de H (@PSOEAlcaladeH) 2 de juliol de 2018

👎 Los intolerantes nos pintan las sedes del @socialistes_cat en Cataluña por unos motivos y las de @psoe_m y @PSOEAlcaladeH en #Madrid por otros. Es lo que tiene defender la Democracia y el Estado de Derecho — PSOE Alcalá de H (@PSOEAlcaladeH) 2 de juliol de 2018

“El Valle no se toca”. La comunitat de Madrid s’ha llevat aquest dilluns amb desenes de cartells contra l’exhumació de Franco. L'acció feixista ha arribat fins i tot a la ciutat aragonesa de Toledo. Segons ha informat el diari Público , l’acció més significativa ha estat la seu del PSOE d’Alcalà d’Henares, on la façana ha estat omplerta d’ells. Ara per ara, no es coneix l’autoria.La capital, Las Rozas, Alcalà d’Henares, San Lorenzo del Escorial o Toledo han estat les zones afectades. Aquesta acció arriba després que el govern de Pedro Sánchez aprovés la retirada de les restes de Franco del Valle de los Caídos.La Fundación Francisco Franco ha promogut el hashtag #elvallenosetoca a les xarxes, convertint-se en trending tòpic durant tot el matí.En un altre tuit, el partit socialista del municipi madrileny ha denunciat les pintades a Catalunya pels independentistes, comparant-ho amb els cartells feixistes enganxats a la seva seu.

