Valtònyc se sincera en un contundent missatge a Twitter

yo de política no tengo ni idea. Era pluriempleado y curraba en 3 sitios a la vez para llegar a los 1100 napos, a la vez que militaba. Mis padres nunca me han podido pagar nada y todo se iba en pagar piso y coche para ir al tajo. — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 2 de juliol de 2018

Me considero antifascista y molestar a los fachas me flipa. El que crea que mi opinión o lo que escribo en twitter es para tomar ejemplo de nada, no me conoce ni sabe de que va la movida. Yo soy mis acciones, mi consciencia y no lo que escribo aquí o en canciones. — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 2 de juliol de 2018

Valtònyc ha fet una reflexió a Twitter per explicar la situació que viu a l'exili. Ha deixat clar que no vol ser referent ni exemple de res, i ha explicat la seva trajectòria abans d'haver de marxar a Suïssa per evitar entrar a la presó. "Vaig estudiar informàtica i des dels 18 anys fins ara he treballat les meves 8 hores diàries", ha dit, i ha afegit també que, durant el seu temps lliure, feia rap i boxa."De política no en tinc ni idea", ha reconegut el raper. "Era pluriempleat i treballava en tres llocs a l'hora per arribar als 1.100 euros, i també militava", ha relatat, i ha explicat també que els seus pares mai li han pogut pagar res i tots els seus diners se n'anaven a pagar el pis i el cotxe per anar a la feina.En aquest sentit, ha afirmat que es considera antifeixista i molestar els "fatxes" li encanta. "Qui cregui que la meva opinió o el que escric a Twitter és per prendre exemple de res, ni em coneix ni sap de què va la qüestió". "Jo soc les meves accions, la meva consciència, i no el que escric a Twitter o a les cançons", ha reblat.

