JxCat i ERC proposen eliminar la referència a la declaració del 9-N en la moció de la CUP

Junts per Catalunya i ERC han presentat esmenes conjuntes a la moció de la CUP que pretén reiterar els objectius de la declaració d'inici del procés del 9-N del 2015 i fer efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. El text de les esmenes, al qual ha tingut accés l'ACN, elimina la referència a la declaració del 9-N, i referma la voluntat de dur a terme les actuacions "necessàries" per assolir "democràticament" la independència.A més, les esmenes de JxCat i ERC proposen afegir a la moció un paràgraf que concreti que el Parlament apel·lant al "diàleg, l'entesa i la concòrdia", expressa la voluntat "d'iniciar negociacions" per tal de fer "efectiu" el "mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de República". La mesa també ha tombat les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i el PP, que la setmana passada van advertir que estaven disposats a arribar fins al Tribunal Constitucional.Junts per Catalunya i ERC sostenen que la mesa no ha d'entrar a valorar el contingut de la moció, sinó tramitar-la si s'ajusta a forma i, en tot cas, permetre que el Parlament debati sobre aquelles qüestions que plantegin els grups parlamentaris. Si les esmenes no són acceptades, la CUP situarà els dos grups independentistes en la tessitura d'haver de decidir si reiteren o no el seu compromís amb una declaració que recollia l'objectiu de la "desconnexió" amb l'estat espanyol.D'altra banda, Catalunya en Comú - Podem també ha presentat esmenes a la moció del a CUP. Els comuns demanen, com els partits independentistes, fer caure la referència a la declaració del 9-N i proposen modificar el text inicial, que parla d'"assolir i culminar la independència", per reivindicar el "dret a decidir" i construir "un país més sobirà". Finalment, en la segona esmena, la formació proposa que el Parlament insti el Govern a presentar en un termini de sis mesos -i no en els nou que proposa la CUP- projectes de llei que recuperin els drets i llibertats relacionats amb els articles suspesos i anul·lats pel TC.La moció de la CUP busca reafirmar el compromís amb l'objectiu de "desconnexió" recollit en la declaració de sobirania del 9-N del 2015 suspesa pel TC. Els membres independentistes de la mesa van acceptar la tramitació de la moció de la CUP malgrat les advertències dels lletrats amb el vot de qualitat de Torrent -no hi era el vicepresident Josep Costa i hi havia un empat a tres vots entre els partidaris del sí i del no a l'admissió- malgrat els advertiments dels lletrats i les accions que Cs, PSC i PP van advertir en impulsar. Arribant, si cal, al TC de nou."El president té una línia vermella, com la presidenta Forcadell, i és que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. Que la mesa no pot convertir-se en un òrgan censor", van argumentar la setmana passada fonts pròximes al president del Parlament. Entenen que l'admissió a tràmit no ha de suposar conseqüències legals. "Les decisions no es poden prendre en funció d'amenaces si no en funció del que li pertoca d'acord amb les seves responsabilitats. I la seva principal responsabilitat és garantir el lliure debat al Parlament", afegien les fonts consultades. El Tribunal Constitucional, però, no ha actuat fins ara en base a aquesta lògica, motiu pel qual l'anterior mesa presidida per Forcadell van acusar-lo de voler marcar de què es pot parlar i de què no en seu parlamentària.Retirar la referència a la declaració del 9-N suposa esquivar les traves judicials. Caldrà veure, però, si la CUP les accepta o situa JxCat i ERC en la tessitura d'haver de triar.

