Sentència de Pretòria: cinc anys per a l'exalcalde de Santa Coloma, i Alavedra i Prenafeta eviten la presó

L'Audiència Nacional ha fet publica aquest dilluns la sentència del cas Pretòria, un dels grans casos de corrupció urbanística de Catalunya. Els magistrats condemnen a set anys i un mes de presó l'exdiputat del PSC Luis Andrés García, "Luigi", a qui atorguen un paper transcendental a l'hora de dur a terme les actuacions urbanístiques il·lícites, mentre que a l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz se li ha imposat una pena de cinc anys i vuit mesos.D'altra banda, els exconsellers de la Generalitat Macià Alavedra i Lluís Prenafeta han estat condemnats a un any i 11 mesos de presó pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, però cap dels dos haurà d'entrar a la presó. La sala considera provat que tots dos van intervenir activament en les operacions d'especulació immobiliària dutes a terme a Sant Andreu de Llavaneres i Badalona per afavorir empresaris particulars.García ha de pagar una multa de 14 milions d'euros, Bartomeu Muñoz de 3,4 milions, Macià Alavedra de 3,2 milions i Lluís Prenafeta de 5,8 milions.En la sentència, l'Audiència condemna els acusats pels delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental i blanqueig de capitals. Fa referència a l'etapa 2002-2009, i constata que durant aquests anys a l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament als municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, els condemnats van participar en diverses operacions urbanístiques per obtenir elevats beneficis econòmics per a promotors i inversors particulars.Al judici, de fet, Alavedra va reconèixer haver cobrat comissions il·legals a través d'una societat pantalla a canvi de fer servir la seva influència a la Generalitat per aconseguir requalificacions urbanístiques i adjudicacions a favor de determinats empresaris. També va admetre "Luigi" davant del jutge que s'havien efectuat pagaments a Alavedra i Prenafeta de comissions del 4%.La sentència abraça tres operacions urbanístiques en què els acusats van aconseguir beneficis de forma il·lícita. Es tracta de les operacions Pallaresa, Niesma i Badalona, que van ascendir a un total de 5,8 milions d'euros. En aquest marc, l'Audiència ha acordat el retorn dels beneficis obtinguts per Bartomeu Muñoz que ascendeixen a 1,1 milions d'euros, així com el comís dels guanys obtinguts per Alavedra, que són de 3,2 milions d'euros, i els de Prenafeta, que arriben als 5,1 milions d'euros.El tribunal també ha condemnat, per diversos delictes relacionats amb els episodis de corrupció urbanística entre el 2002 i el 2009, Manuel Dobarco, a qui s'inhabilita durant vuit anys; Manuel Valera, condemnat a dos anys i tres mesos de presó; Josep Singlà, que afrontarà un any i deu mesos de presó; Manuel Carrillos, que podrà evitar la presó si paga 12.400 euros de multa; Glòria Torrens, condemnada a sis mesos de presó; Philip Mc Mahan, amb la mateixa pena, i Maria Lluïsa Mas, condemnada a sis mesos de presó. Considera que tots ells van participar en diverses operacions urbanístiques que, en lloc d'afavorir l'interès públic, tenien per objectiu obtenir elevats rendiments econòmics. La majoria també han de pagar multes milionàries.A tots els acusats, però, el jutge els aplica l'atenuant de dilacions indegudes, ja que el procés judicial va durar vuit anys i vuit mesos.El jutge considera que Luís Garcia, conegut com "Luigi", va ser el cap de la trama, i el defineix com el "conseguidor", el "facilitador" o "l'intermediari". Ell, destaca, va intervenir i liderar totes les operacions de corrupció que es van desenvolupar en els tres municipis, a canvi de contraprestacions i comissions "tant per a ell mateix, com pels diversos càrrecs públics i intermediaris" que hi van participar.En l'anomenada Operació Pallaresa, a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, va aprofitar-se de l'amistat amb l'alcalde, Bartomeu Muñoz, i el tinent d'alcalde per desenvolupar aquestes tasques il·lícites. Segons el jutge, les directrius de "Luigi" eren assumides com a pròpies pel batlle. A Badalona, per altra banda, García va exercir influències en el conseller delegat de la societat pública Marina Badalona per permetre que una finca edificable situada en un punt estratègic el port passés a mans d'inversors particulars. Aquests van aconseguir grans beneficis en la revenda. Per altra banda, el jutge situa Manuel Valera com "home de confiança i testaferro" de García en moltes de les operacions.Pel que fa al paper de Prenafeta i Alavedra, el tribunal recorda que els dos eren "coneixedors dels contactes i influències" de "Luigi", i que amb això van aprofitar el complex entramat societari -així com diversos comptes bancaris- on van amagar elevades quantitats de diners provinents d'activitats delictives. Per aconseguir amagar els diners i la seva reinversió, van tenir el suport de les seves parelles, així com també el dels acusats Gloria Torres i Philip Mc Mahan.

