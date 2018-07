Quatre anys i mig de presó pels lladres que van agredir la propietària d'una joieria de Guardiola del Berguedà

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó els tres atracadors que el 8 de juny de 2017 van robar amb violència una joiera de Guardiola de Berguedà. Durant el robatori, van colpejar i lligar de peus i mans la propietària.Els condemnats, que van ser detinguts el mateix dia dels fets i que des de llavors es trobaven en presó preventiva, van irrompre a la joiera - que està situada en un lloc cèntric de Guardiola - quan passaven 10 minuts de les 10 del matí. Segons la sentència, els tres homes duien "una arma de foc simulada, amb la qual van colpejar en repetides ocasions el cap de la propietària". Els atracadors van reconèixer els fets davant del jutge, per la qual cosa van pactar una pena de conformitat amb l'acusació particular i la Fiscalia. Inicialment, la fiscalia i l'acusació particular demanaven per a cadascun d'ells, respectivament, set i nou anys.Els atracadors van lligar la propietària de l'establiment de peus i mans amb brides de plàstic i, per tal d'accedir a la caixa forta, la van amenaçar amb un ganivet i li van proferir expressions com "o calles o et mato" o "no facis ximpleries o et mato". La sentència afirma que van fugir amb molts articles de valor de la joiera. Arran de l'avís de la mateixa propietària, aquell dia els Mossos d'Esquadra van desplegar un extens control a la comarca, així com a les comarques veïnes, amb diversos punts de tancament de sortides, i finalment es van poder localitzar els presumptes autors del delicte a l'altura de l'àrea de servei El Lleó, al Bages. La propietària va explicar que havia quedat molt afectada i va haver de ser atesa al Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi amb cops al cap i blaus en diversos punts del cos.L'afectada va reclamar al judici un import de 4.711,49 euros pels danys produïts, un import que la sentència també obliga a pagar als condemnats. De fet, en concepte de responsabilitat civil, el jutge ordena indemnitzar-la amb la suma de 1.515,45 euros, i la de 4.711,49 euros en concepte del valor dels efectes danyats.La secció novena de l'Audiència de Barcelona condemna els tres homes per un delicte de robatori amb intimidació i un delicte de lesions. A més, els prohibeix aproximar-se a menys de 1.000 metres del lloc de residència o de feina de l'afectada, i també els prohibeix comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà per un període dos anys superior a la durada de la pena de presó imposada, és a dir, durant sis anys i mig.