Els municipis vallesans de la B-30 demanen al Govern un pla per millorar la mobilitat

Els municipis de l'entorn de l'autopista B-30 demanen al nou Govern "un pla a curt, mig i llarg termini" per resoldre els problemes de mobilitat en aquest territori. Així ho ha explicat el president de l'Associació Àmbit B-30, Josep Monràs, després del plenari que s'ha celebrat aquest dilluns a Mollet del Vallès.

Monràs ha afirmat que el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha compromès a celebrar el proper mes de setembre una jornada de treball per posar sobre la taula les "inquietuds" de l'ens. En aquesta línia, ha recordat que l'assemblea de l'associació va aprovar fa temps un pla d'Infraestructures que "plantejava l'oportunitat de la B-40", tot i que ha reconegut que les "circumstàncies han variat", sobretot pel canvi de color polític a diversos consistoris.Amb tot, s'ha mostrat convençut que és imprescindible "una via alternativa a la B-30" que resolgui els problemes de "col·lapse" d'aquesta carretera. Pel que fa als reptes que volen abordar en els propers mesos, destaca l'aposta per l'economia circular en sectors com el metal·lúrgic o el químic o reclamar que s'efectuïn inversions pel corredor Mediterrani.El consell plenari de la B-30 s'ha reunit aquest dilluns a l'Hospital de Mollet del Vallès amb l'objectiu de donar compte de l'informe de gestió de 2017 i del pla de treball per aquest 2018. Segons ha explicat el president de l'ens, els diferents consistoris i entitats que integren aquesta associació estan a l'espera de la trobada que se celebrarà el proper mes de setembre amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet."Tinc el seu compromís personal que el proper mes de setembre farà una jornada perquè la Generalitat ens expliqui quines són les propostes que tenen per millorar la mobilitat a l'àmbit de la B-30 i estem amatents per veure què ens plantegen", ha comentat Monràs que ha dit que confia que els exposin "un pla a curt, mig i llarg termini".En aquest sentit ha recordat que la B-30 és una via "col·lapsada" i que aquest territori pateix greus problemes de mobilitat que cal resoldre. Monràs ha recordat que l'assemblea de l'ens va aprovar un pla d'Infraestructures que "plantejava l'oportunitat de la B-40", tot i que ha reconegut que hi ha hagut moviments polítics i canvis de color en diversos ajuntaments que han fet que "l'escenari actual hagi canviat".Amb tot, s'ha mostrat convençut que és imprescindible "una via alternativa a la B-30" que resolgui les dificultats de mobilitat d'aquesta àrea. "Que ningú s'enganyi no se solucionarà amb dues línies d'autobús més, que també, cal buscar vies alternatives en xarxa per millorar la mobilitat a tot el territori", ha considerat.Pel que fa al nou exercici, el president de l'associació ha recordat que cal reclamar inversions pel corredor del Mediterrani i ha destacat l'aposta per potenciar l'economia circular a l'entorn de la B-30. Així, ha explicat que una consultora externa ha dut a terme un estudi que ha permès determinar que els sectors on aquesta aposta pot donar millors resultats són el químic, el metal·lúrgic i el del packaging. "Cal fer un recorregut per minimitzar els recursos que s'utilitzen i els residus que es generen", ha apuntat.

