​Barcelona comença la transformació de la Meridiana

Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'avinguda Meridiana de Barcelona en un eix cívic en el tram Glòries-Mallorca. Amb un cost d'11 milions d'euros, l'actuació preveu transformar l'actual autopista urbana en una nova rambla verda que connecti l'avinguda amb el futur parc de la Canòpia de la plaça de les Glòries, amb més llocs d'estada i més pes de la bicicleta i el transport públic.Per aconseguir-ho, es canviarà la configuració actual de carrils de circulació per donar prioritat als vianants. Entre les Glòries i Aragó n'hi haurà dos per banda i entre Aragó i Mallorca se'n suprimirà un d'entrada, donant així resposta a una de les principals reclamacions veïnals. Entre el carrer Mallorca i Fabra i Puig s'implementaran mesures a curt termini per millorar la mobilitat i la seguretat com ara la reducció de l'amplada dels carrils per ampliar els espais centrals de refugi. Es preveu que les obres, que també formen part dels treballs d'estiu de la ciutat , s'allarguin fins al mes de març de l'any vinent.La decisió d'iniciar la reforma global de la Meridiana pel costat de la plaça de les Glòries respon a diversos motius. En primer lloc, permetrà donar continuïtat al futur gran parc de la Canòpia, de manera que es configurarà un nou corredor verd que mantindrà els criteris pel que fa a vegetació, paviments i biodiversitat. Així, es crearà una rambla central de 16 metres d'amplada amb un carril bici segregat extern que substituirà la configuració actual de tres carrils de sortida –dos per a vehicles i un carril bus- i un únic carril d'entrada més zones d'aparcament.A continuació, entre Aragó i València hi haurà tres carrils per banda, de manera que se n'eliminarà un d'entrada i un de sortida –ara n'hi ha quatre d'entrada i quatre de sortida-. En aquest cas, l'espai verd central serà de 9,30 metres d'amplada i inclourà un nou carril bici bidireccional. Les voreres també seran més grans i creixerà l'arbrat i la vegetació.Per últim, el tram València-Mallorca tindrà tres carrils d'entrada –dos per a vehicles i un de bus- i quatre de sortida –tres per a vehicles i un de bus-. Per tant, se n'eliminarà un d'entrada, ja que ara n'hi ha quatre per sentit. L'espai destinat al vianant i la bicicleta serà igual que al tram anterior.La reforma també preveu renovar tot l'enllumenat de l'àmbit, que passarà a ser de tecnologia led, i col·locar nou mobiliari urbà. A més, els passos de vianants que creuen els carrers transversals de la Meridiana seran voreres passants –amb un únic nivell- sempre que la dimensió i importància del carrer ho permeti, i en general seran més curts per facilitar el creuament.Pel que fa a l'afectació al trànsit de les obres, en el tram Independència-Aragó els treballs s'estructuren en tres fases. La primera, del 2 de juliol a finals d'agost afectarà la rambla central i ocuparà un carril adjacent a la rambla per cada sentit. A la calçada mar es mantindran dos carrils al tram Independència-Consell de Cent i 3 fins a Aragó, i un carril bici bidireccional adjacent a l'àmbit de les obres. A la calçada muntanya es manté un carril i l'estacionament a la banda muntanya.Aquesta configuració permetrà executar la totalitat de les obres de la rambla central i, a més a més, l'espai futur necessari per al pas de vehicles per la calçada durant l'execució de les següents fases d'obres. En la segona fase, que durarà del 31 d'agost fins a la tardor, es mantindrà l'ocupació de la rambla central i s'executarà la vorera costat muntanya, i en la tercera, que es programarà segons l'avenç de l'obra, la vorera costat mar.Pel que fa al tram Aragó–València, hi haurà dues fases. Durant la primera, del 3 de juliol al 29 d'octubre, es faran treballs a la rambla central al tram entre Aragó i València, i a les voreres mar i muntanya al tram entre València i Mallorca. Es faran els carrils més estrets, mantenint-ne 4 a la calçada muntanya i 3 a la calçada mar (un d'ells, d'amplada bus). El carril bici es desviarà per Aragó-Navas de Tolosa-Meridiana.

